"성범이 형 안 뛰더라" KIA 통한의 동점 실패, "하루살이" 포수는 기본을 지켰다

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회초 2사 3루 KIA 나성범이 삼진을 당하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

Advertisement

Advertisement

[창원=스포츠조선 김민경 기자] "(나)성범이 형이 안 뛰고 있더라고요."

Advertisement

NC 다이노스는 28일 창원 KIA 타이거즈전에서 힘겹게 5대4 역전승을 거뒀다. 선발투수 신민혁이 3⅔이닝 4실점으로 무너지고 교체된 가운데 불펜 투수 8명이 투입돼 남은 5⅓이닝을 쪼개서 무실점으로 틀어막은 결과였다.

NC의 최대 위기는 5-4로 앞선 7회초였다. 6번째 투수로 나선 배재환이 선두타자 박재현에게 좌중간 안타를 허용했다. 김호령의 희생번트로 1사 2루. 김선빈을 유격수 땅볼로 돌려세울 때는 박재현을 2루에 묶었다.

NC는 2사 2루에서 7번째 투수 원종해를 올렸다. 타석에는 3회 장외 투런포를 쏘아 올린 리그 홈런 1위 김도영이었다. 굳이 김도영이 치기 좋은 공을 던져 줄 이유가 없었고, 볼넷을 내줬다. 2사 1, 2루. 여기서 다시 8번째 투수 김진호가 마운드에 올라 나성범과 승부를 준비했다.

Advertisement

김진호는 나성범과 4구 승부 모두 체인지업을 던졌다. 초구 체인지업은 바깥쪽 높은 스트라이크존에 걸쳐서 스트라이크. 2구째 체인지업에는 나성범이 헛스윙을 했다. 3구째 체인지업은 폭투가 되면서 2사 2, 3루로 상황이 바뀌었다. 김진호는 여기서 다시 4구째 체인지업을 던졌다. 또 다시 포수 뒤로 공이 빠졌고, 3루주자 박재현이 득점해 동점이 되는 듯했다.

Advertisement

포수 안중열은 빨리 뛰어가 흘린 공을 잡은 뒤 빠르게 1루로 송구했다. 스트라이크아웃 낫아웃 상황을 고려한 플레이였다. 나성범은 자신의 스윙이 돌지 않았다고 판단했는지 타석 근처에서 3루주자 박재현에게 슬라이딩을 해서 들어오라고 손짓을 하고 그대로 서 있었다.

NC는 체크스윙 비디오판독을 신청했고, 판독 결과 스윙이었다. 그대로 이닝이 끝나면서 KIA의 득점은 무효가 됐다. NC는 덕분에 1점차 승리를 끝까지 지킬 수 있었다.

Advertisement

안중열은 "(김)진호의 체인지업을 내가 엄청 많이 받아봐도 막기가 힘들더라. 계속 긴장을 하고 있었는데, 하필 그 중요한 순간에 그래서 '아 큰일 났다' 싶었다. 다행히 부처님이 도와주신 것 같다"며 안도의 숨부터 내쉬었다.

NC 다이노스 안중열. 사진제공=NC 다이노스

NC 다이노스 안중열. 사진제공=NC 다이노스

Advertisement

안중열은 이어 "일단 공이 빠졌으니까. 빨리 다음 플레이를 하자고 생각했는데, 성범이 형이 안 뛰고 있더라. 나는 내 역할을 충실히 했다. 포수가 블로킹을 하는 상황에서는 체크스윙은 특히 잘 안 보인다. 나는 스윙을 한 줄은 몰랐다. 일단 다음 플레이를 해야 하기 때문에 했던 것이고, 운이 좋게 스윙으로 인정이 되면서 다행히 좋게 마무리돼서 정말 감사할 따름이다. 다행이다"라며 미소를 지었다.

안중열은 4-4로 팽팽하게 맞선 6회말 1사 1, 3루에서 우전 적시타를 때려 팀 승리를 이끌었다. KIA 에이스 제임스 네일을 6이닝 5실점으로 무너뜨리는 결정적 한 방이었다.

안중열은 "상대가 에이스였기에 우리가 어려운 경기를 할 것이라고 생각했다. 그래도 초반에 점수를 내고 우리가 계속 따라가서 이겨서 정말 좋다. 어떻게든 안타를 짜내려고 했다. 나는 하루살이기 때문에"라며 웃었다.

안중열은 이날 주전 포수 김형준의 손목 상태가 좋지 않아 선발 출전 기회를 얻었다. 백업 포수에게는 언제 다시 올지 모를 선발 출전이기에 최선을 다해 뛰었고, 공수에서 결정적인 플레이로 만점 활약을 펼쳤다.

안중열은 "어릴 때부터 1군에서 경기를 많이 나갔지만, 좋은 모습을 보여줄 때도 있었는데 안 좋은 모습을 보여줄 때도 많았다. 그러다 보니까 어느샌가 내가 나이 30대가 넘어가고, 그러면서 좋은 후배들이 계속 올라오는 것을 보니까. 내가 너무 20대에 뭔가 잘하려고 했던 마음이 좀 강했던 것 같다. 그래서 내가 가지고 있던 것들을 다 못 보여줬기 때문에 지금은 그런 마음보다는 하루하루 1년 1년 하다 보면 자연스럽게 따라오지 않을까 생각하고 있다. 그러다 보니 스트레스도 덜 받고, 평생 야구를 할 수는 없는 거니까. 그냥 하루하루 감사하며 살고 있다"고 진심을 이야기했다.

결승타를 장식한 NC 다이노스 안중열. 사진제공=NC 다이노스

창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com