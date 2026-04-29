"와! 이렇게 태세전환 빠르다고?"…이정후 맹활약→"'LEE드오프' 시켜라" 美매체들 난리법석

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[스포츠조선 고재완 기자] '바람의 손자' 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 마침내 메이저리그를 자신의 시간으로 만들기 시작했다. 시즌 초반의 극심한 슬럼프를 비웃듯 몰아치기를 시작한 이정후를 향해 현지 언론도 "그가 리드오프에 가장 적합하다"며 찬사를 보내고 있다.

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이정후는 27일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 마이애미 말린스와의 홈경기에서 1번 타자로 선발 출전해 5타수 4안타 2득점이라는 '미친 활약'을 펼쳤다. 자신의 빅리그 커리어 세 번째 4안타 경기였다. 29일 필라델피아 필리스전에서도 리드오프로 나섰지만 아쉽게 4타수 1삼진 무안타를 기록했다. 이날 팀은 단 2개의 안타만 뽑아내며 0대7로 패했다.

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하지만 이정후의 최근 7경기 성적은 그야말로 경이롭다. 타율 4할8푼, 출루율 0.500, 장타율 0.760을 기록 중이다. 한때 바닥을 쳤던 시즌 타율은 어느새 3할1리까지 치솟았다.

상황이 이렇다 보니 현지 매체 '어라운드 더 포그혼'은 이정후를 붙박이 1번 타자로 기용해야 한다고 목소리를 높였다. 현재 샌프란시스코의 리드오프는 올 시즌을 앞두고 7년 1억 8200만 달러(약 2684억 원)의 거액에 영입된 유격수 윌리 아다메스가 맡고 있다.

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하지만 매체는 냉정했다. "이정후는 자이언츠가 6년 1억1300만(약 1677억원) 달러를 투자할 때 기대했던 바로 그 모습"이라며 최근 30타수 1안타로 부진한 "아다메스보다 이정후가 리드오프에 훨씬 더 적합하다"고 강조했다.

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실제로 아다메스는 올 시즌 타율 2할2리로 고전 중이다. 장타력이 있는 아다메스를 중심 타선으로 옮기고, 안정적인 콘택트 능력을 갖춘 이정후를 1번에 배치하는 것이 팀 승률을 높이는 지름길이라는 분석이다.

구단 내부 기류도 이정후의 리드오프 복귀에 힘이 실리고 있다. 토니 바이텔로 감독은 "이정후가 1번 자리에서 누구보다 편안해 보인다는 것은 명백한 사실"이라며 만족감을 드러냈다.

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샌프란시스코는 이정후가 3할 타자로 자리 잡느냐에 따라 올 시즌 전체의 성패가 갈릴 것으로 보고 있다. 1번 타자로서 밥상을 차리고, 해결사 역할까지 해내는 이정후의 존재는 '가성비'를 넘어 팀의 핵심 엔진으로 자리매김하고 있다.

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약점으로 지적되던 코스까지 정복하며 완벽한 'LEE드오프'로 돌아온 이정후. 1677억 원의 투자가 결코 틀리지 않았음을 증명하는 그의 방망이가 메이저리그 마운드를 정조준하고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com