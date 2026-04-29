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"엿 먹어라" 이정후 향한 욕설! "돼지 같은 놈" 비하 발언까지…빌런 자처 'LAD 포수' 세계를 적으로 돌리려나

달튼 러싱. AP연합뉴스
달튼 러싱. AP연합뉴스
"엿 먹어라" 이정후 향한 욕설! "돼지 같은 놈" 비하 발언까지…빌런 자처 'LAD 포수' 세계를 적으로 돌리려나

[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 포수 달튼 러싱이 또 한 번 욕설 논란에 휩싸였다. 이정후에게 욕설한 뒤 얼마 지나지 않아 또 한 번 거친 언행으로 지적받고 있다.

어라운드 포그혼은 28일(한국시각) '다저스의 러싱이 4월이 끝나기 전에 메이저리그에서 가장 미움받는 선수가 되겠다는 목표를 세웠다면, 지금까지는 꽤 잘 해내고 있는 셈이다'고 보도했다. 그는 샌프란시스코 자이언츠와의 경기에서 이정후에게 "엿 먹어라"고 욕설을 한 데 이어 이번에는 시카고 컵스 팬들을 공분케 했다.

지난 27일 열린 다저스와 시카고 컵스의 경기 장면을 두고 사회관계망서비스(SNS)에서는 또다시 러싱의 입 모양을 분석하는 연상이 나돌았다. 컵스의 포수 미겔 아마야가 2루 도루를 성공시킨 뒤 러싱은 그에게 "돼지 같은 놈"이라는 비하 발언을 한 것으로 추정된다.

AFP연합뉴스
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이번에는 러싱이 어떤 해명을 내놓을지 관심이 쏠린다. 신인 선수가 이런 행동을 계속해서 보인다면, 지난주 샌프란시스코의 로건 웹이 그에게 던졌던 보복성 투구를 또다시 당할 가능성도 있다. 이처럼 또다시 입 모양 논란이 발생하면서 웹이 러싱을 맞힌 빈볼은 완전히 정당화되는 분위기다. 이정후 사건에서 그쳤다면 몰라도 그는 계속해서 문제의 행동을 지속하고 있다.

샌프란시스코 유격수 출신 리치 오릴리아는 지난주 한 라디오 프로그램에서 러싱에 대해 "예전에는 신인이 콜업되면 조용히 자기 할 일만 했던 시절이 있었다"며 "말은 아끼고 경기로 보여줬는데 이제는 그렇지 않다"고 비판했다.

"엿 먹어라" 이정후 향한 욕설! "돼지 같은 놈" 비하 발언까지…빌런 자처 'LAD 포수' 세계를 적으로 돌리려나

러싱의 돌발 행동은 타 팀 팬들의 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 러싱은 스스로 악역을 자처하고 있다. 스타성을 키우기 위한 노이즈 마케팅인지는 알 수 없다. 적어도 샌프란시스코 팬들에게는 새롭게 미워할 대상이 생겼다는 점에서 흥미로운 일이다. 러싱은 오랫동안 이어져 온 샌프란시스코와 다저스의 라이벌전에 다시 불을 붙일 촉매제가 될 수도 있다. 그는 리그 전반에 좋지 않은 이미지를 만들고 있다. 몇 주 뒤 샌프란시스코와 다저스의 맞대결에서 러싱은 이미 메이저리그 전체 팀에게 공공의 적이 돼 있을 수도 있다. 러싱이 노리는 것이 어쩌면 그런 관심일지도 모른다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

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