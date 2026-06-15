"이정후가 팀을 구했다" MLB도 '아름답다' 극찬! 몸 날린 슈퍼 플레이…경쟁자는 1안타

이정후의 슈퍼캐치를 보고 환호하며 양 손을 번쩍 든 로건 웹. AP연합뉴스

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"이정후가 아름다운 러닝 캐치로 실점을 막았다." MLB 공식 SNS 계정도 이정후의 슈퍼 캐치에 감탄했다. 실점을 막은 '에이스' 로건 웹은 이정후를 향해 양팔을 번쩍 들고 기뻐했다.

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샌프란시스코 자이언츠 이정후는 15일(이하 한국시각) 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 홈 경기에서 7번타자-우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1득점을 기록했다.

3회말 선두타자로 나선 첫 타석에 좌전 안타를 치고 출루한 이정후는 5회에도 선두타자로 나와 내야 안타를 기록했다. 이후 다니엘 수삭의 희생 번트때 2루로 진루했다가 드류 길버트의 2루타가 터지자 홈까지 들어오면서 득점에 성공했다.

6회에도 또 선두타자로 나선 이정후는 이번에는 중견수 직선타로 잡혔고, 8회 마지막 타석도 좌익수에게 잡히면서 2안타로 경기를 마감했다. 샌프란시스코는 선발 투수 웹의 8이닝 1실점(비자책) 호투와 타선의 득점 지원을 앞세워 5대1로 승리했다.

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특히 이정후는 이날 8회초 우익수 수비에서 '슈퍼 캐치'까지 선보였다. 샌프란시스코가 4-1로 앞서있던 상황. 8회까지 마운드를 지킨 웹은 2사 주자 2루 실점 위기에 몰려있었다. 컵스 3번타자 마이클 부시를 상대로 장타성 타구를 맞았는데, 이 빠른 타구를 우익수 이정후가 펜스를 향해 달려가며 러닝 슈퍼 캐치에 성공했다. 몸을 날리다시피하면서 왼손 한손으로만 공을 잡아냈고, 속도를 줄이지 못해 펜스와 홈런 충돌에 가볍게 충돌하면서 넘어졌다. 다행히 부상은 아니었다. 이정후의 슈퍼 캐치에 오라클파크 홈 관중들도 감탄하며 박수를 보냈고, 추가 실점 없이 8회를 마치게 된 웹은 이정후를 향해 양 팔을 번쩍 들며 감사 인사를 했다.

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'ESPN' 공식 SNS 계정도 "이정후가 팀을 구한 날"이라며 슈퍼 플레이에 대한 극찬을 쏟아냈다. 경기 후 이정후는 현지 언론과의 인터뷰에서 "웹이 8회를 마치고 싶어하는 것을 알았고 도와주고 싶었다. 2024년 펜스에서 어깨 부상을 당한 후 가까이에 가면 몸이 굳는 느낌이지만, 그래도 오늘은 웹을 위해 꼭 잡고 싶었다"고 당시 상황을 설명했다.

이정후는 최근 2경기에서 안타가 없었다. 연속 안타 행진이 '18경기'에서 끊긴 후 지난 13일과 14일 컵스전에서 합계 7타수 무안타로 침묵했다. 그러는사이 3할3푼8리까지 상승했던 타율이 3할2푼8리로 하락했다. 하지만 이날 안타 2개를 추가하면서 시즌 타율이 3할3푼1리로 다시 상승 그래프를 그렸다.

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이정후는 여전히 MLB 전체 타격 2위를 유지 중이다. 이정후를 바짝 뒤쫓던 타격 경쟁자 브랜든 마쉬(필라델피아)가 이날 4타수 무안타로 침묵하면서 시즌 타율 3할2푼2리가 되며 4위로 밀려났고, 홈런 1위인 요단 알바레즈(휴스턴)가 3할2푼6리의 타율로 타격 3위로 올라섰다. 타격 전체 1위인 마이애미 말린스 오토 로페즈는 같은날 피츠버그 파이어리츠전에서 5타수 1안타를 기록하면서 타율이 3할4푼3리로 소폭 하락했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com