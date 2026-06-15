아이유, 결혼식서 포착된 근황…'폭싹' 아역 김태연에 끝까지 챙긴 다정함

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 아이유가 결혼식장에서 포착된 근황이 화제다.

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지난 14일 배우 김태연의 어머니는 "울태연양의 세상 최애!!! 아이유언니 만남. 결혼식 갔다가 언니 바로 옆에서 울딸래미 소원성취"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개한 사진에는 아이유와 김태연이 하객으로 나란히 서서 사진을 찍은 모습. 이어 "태연이의 별거 아닌 작은 선물에.. 아이 마음까지 신경 써 주면서 마지막까지 고맙단 말을 전해주는 아이유님!! 에휴... 착한 사람......"이라며 "태연이도 저도 여러번 심쿵했네요. 지은님 항상 건강하세요. 좋은일만 가득하시구요!!!!! 항상 행복하시기를 기도합니다. 진짜 최고"라고 덧붙였다.

아이유와 김태연은 지난해 공개된 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 특별한 인연을 맺었다. 김태연은 극 중 아이유가 연기한 애순의 어린 시절을 맡아 깊은 인상을 남겼고, 작품 이후에도 이어진 따뜻한 인연이 공개되며 팬들의 관심을 모았다.

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이날 아이유는 하객으로 참석하는 데 그치지 않고 직접 축가까지 부른 것으로 알려졌다. 온라인 커뮤니티와 SNS에는 아이유가 신랑·신부를 위해 대표곡 '블루밍(Blueming)'을 열창하는 모습이 퍼지며 화제를 모았다. 단정한 정장 차림으로 무대에 오른 그는 노래를 마친 뒤 환한 미소와 함께 손하트를 보내며 두 사람의 앞날을 축복했다.

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한편 아이유는 최근 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 역사 고증 오류 및 왜곡 논란을 겪었으며, 이에 그는 "작품의 주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 여러분께 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁다"며 고개를 숙였다.

olzllovely@sportschosun.com