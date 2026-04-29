고소영, '결혼 전 출산 루머' 치욕 견디며 고소…"내 아이들에 당당하고 싶었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 고소영이 과거 자신을 둘러싼 악의적인 루머에 대해 직접 입을 열었다.

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고소영은 28일 유튜브 채널 리뉴얼 후 첫 영상 '고소영이 유튜브 모든 영상을 삭제한 이유 (심경고백)'을 공개하며 진솔한 이야기를 전했다.

이날 영상에서 그는 제작진과의 대화를 통해 연예계 활동 당시 겪었던 루머와 그로 인한 상처를 털어놨다.

특히 과거 가십란을 통해 퍼졌던 출산설에 대해 "1년 내내 광고 모델로 활동하며 대중 앞에 섰는데, 언제 출산을 했다는 것인지 상식적으로 이해할 수 없었다"고 밝혔다.

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이어 "처음에는 무대응으로 일관했지만, 길거리에서 만난 행인조차 루머를 사실로 믿는 모습을 보고 충격을 받았다"며 결국 법적 대응을 결심하게 된 이유를 설명했다.

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고소영은 "앞으로 태어날 아이들에게 부끄럽지 않은 엄마가 되고 싶었다"며 "치욕스러웠지만 수사를 진행했다"고 덧붙였다.

또한 연기 활동에 대한 솔직한 속내도 드러냈다. 그는 'CF만 찍어도 먹고 산다'는 일부 시선에 대해 "그런 말이 제일 속상하다"고 털어놨다.

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영화 비트, 구미호 이후 뚜렷한 대표작이 없다는 평가에 대해서는 "그때 더 열심히 했어야 했다"며 자조 섞인 반응을 보이기도 했다.

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다만 "지난 10여 년간 육아에 집중한 시간은 나에게 꼭 필요했던 시간"이라며 "이제는 아이들이 커서 조금씩 내 삶을 찾아가려 한다"고 전했다.

한편 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com