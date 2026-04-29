"진짜 결혼하는 줄" 아이유♥변우석, 청첩장 깜짝 공개...'손잡고 키스' 부부 포스('대군부인')

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[스포츠조선 조민정 기자] MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 속 아이유와 변우석이 결혼을 앞두고 있는 가운데 '대군부부'의 청첩장이 공개돼 화제다.

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디즈니플러스코리아는 27일 공식 SNS를 통해 "대군부부의 청첩을 전합니다"라는 글과 함께 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 청첩장을 공개했다.

공개된 이미지에는 "우리 결혼해요"라는 문구와 함께 서로를 바라보는 두 사람의 모습이 담겼다. 또 다른 컷에서는 손을 맞잡고 밀착한 채 카메라를 응시하며 자연스러운 부부 케미를 완성했다.

앞서 방송에서는 이안대군이 많은 이들이 지켜보는 자리에서 의현왕후의 반지를 건네며 성희주에게 청혼하는 장면이 그려졌다. 성희주는 이를 받아들이며 두 사람의 관계는 결혼 단계로 나아갔다. 이후 국왕의 허락까지 얻으며 공식적으로 혼인을 앞둔 상황이 됐다.

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청첩장 공개 이후 시청자들은 "진짜 결혼하는 줄 알았다", "디즈니 동화 같다" 등 뜨거운 반응을 보이며 극에 대한 몰입도를 드러냈다.

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한편 '21세기 대군부인'은 매주 금, 토 오후 9시 50분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com