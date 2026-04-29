1군 콜업→"제 스윙 보고 싶다"했는데…홈런보다 더 반가운 장면이 있었다 [잠실 현장]

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 7회말 안재석이 우중월 솔로홈런을 치고 김원형 감독과 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 안재석(두산 베어스)이 1군 콜업 이유를 증명했다.

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두산은 29일 잠실구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈 경기에서 4대0으로 승리했다.

전날(28일) 패배를 완벽하게 설욕한 두산이었다. 두산은 전날 삼성에 연장 10회 승부 끝에 4대5로 패배했다. 아쉬움 짙었던 승리. 엔트리를 대거 변경하며 반격에 나섰다.

외야수 손아섭 내야수 강승호 임종성을 1군 엔트리에서 제외했다. 동시에 신인 투수 최주형, 내야수 오명진 안재석이 1군에 등록됐다.

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안재석이 히어로가 됐다. 7번타자 겸 3루수로 선발 출전한 안재석은 첫 타석에서 2루타를 치면서 기분 좋은 출발을 알렸고, 7회에는 솔로 홈런까지 날렸다.

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호수비 행진도 이어졌다. 8회 김헌곤과 김성윤의 강습 타구를 몸을 틀며 잡아내면서 아웃 카운트 두 개를 단숨에 올렸다.

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 8회초 두산 3루수 안재석이 삼성 김성윤의 강습 타구를 호수비로 잡아낸 후 놀라고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

29일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기. 7회초 안재석이 심재훈의 타구를 호수비로 처리한 후 김정우와 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.29/

경기를 앞두고 김원형 두산 감독은 "2군 경기에 나가면서 매경기마다 안타를 한 두 개씩 쳐줬다. 큰 기대보다는 어느정도 자기 스윙을 하는지 보고 싶다"고 밝혔다. 안재석은 공격은 물론 수비에서도 완벽한 모습을 보여주며 김 감독을 웃게 했다.

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경기를 마친 뒤 김 감독은 "안재석이 복귀전에서 홈런 포함 멀티히트를 기록한 점만큼이나 수비에서의 활약이 반가웠다. 좋은 복귀전의 기세를 이어가길 바란다"고 했다.

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김 감독은 "선발투수 잭로그가 6이닝을 깔끔하게 책임지며 경기 초반 흐름을 가져왔다. 뒤이어 등판한 김정우와 양재훈 이영하도 자신의 역할을 100% 해냈다"라며 "오늘 타선은 득점 자체도 좋았지만 점수를 만드는 과정을 칭찬하고 싶다. 김민석의 선제 결승타와 득점권에서 좋은 모습을 보여준 카메론의 활약이 주효했다"고 이야기했다.

이날 잠실구장은 만원구장을 이뤘고, 두산은 8경기 연속 매진 행진을 이어갔다. 이는 역대 잠실구장 매진 최다 타이. 역대 4번째다. 김 감독은 "연속 매진 타이기록을 만들어주신 팬 여러분들의 함성에 언제나 감사드린다. 끊임없이 야구장을 찾아와 보내주시는 응원이 선수들도 힘을 내는 것 같다"고 이야기했다.

두산은 30일 선발투수로 최승용을 예고했다. 삼성은 최원태가 선발 등판한다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com