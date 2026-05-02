6경기 만에 웃었다! 'QS+' 나균안 시즌 첫 승…롯데, SSG 잡고 3연승 행진 [인천 리뷰]

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 나균안이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

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[인천=스포츠조선 이종서 기자] 롯데 자이언츠가 3연승 행진을 달렸다.

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롯데는 2일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정경기에서 7대5로 승리했다. 롯데는 3연승을 달리며 시즌 11승(1무17패) 째를 거뒀다. SSG는 2연패. 시즌 12패(17승) 째를 당했다.

롯데는 장두성(중견수)-윤동희(우익수)-빅터 레이예스(좌익수)-유강남(지명타자)-김민성(1루수)-박승욱(3루수)-전민재(유격수)-손성빈(포수)-한태양(2루수) 순으로 선발 타선을 짰다. 선발투수는 나균안이 등판했다.

SSG는 박성한(유격수)-정준재(2루수)-최정(3루수)-기예르모 에레디아(좌익수)-한유섬(지명타자)-최지훈(중견수)-오태곤(좌익수)-최준우(중견수)-조형우(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 앤서니 베니지아노.

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1회말 SSG가 기선제압 홈런을 쳤다. 선두타자로 나온 박성한이 나균안의 가운데 몰린 직구를 공략해 우중간 담장을 넘겼다.

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4회말 SSG의 추가점이 이어졌다. 선두타자 최정의 2루타에 이어 에레디아의 적시타로 2-0을 만들었다.

21일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 1회말 투구를 마친 SSG 베니지아노가 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.21/

6회초가 이날 경기 승부처가 됐다. SSG가 최대 변수를 맞이했다. 6회초 선두타자 한태양이 안타를 치고 나간 가운데 장두성 타석에서 몸 맞는 공이 나왔다. 5회까지 무실점으로 호투를 펼치던 베니지아노의 직구가 머리로 향했다. 베니지아노는 '헤드샷' 규정에 퇴장됐다. 장두성은 신윤후와 대주자 교체됐다.

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갑작스럽게 호출된 노경은은 흔들렸다. 롯데는 윤동희의 안타로 무사 만루 찬스를 만들었다. 이어 레이예스의 2타점 적시타가 나오면서 2-2 균형이 맞았다. 후속 유강남의 내야 안타로 다시 만루. 대타 노지혁의 희생플라이가 나오면서 롯데가 3-2로 앞서 나갔다. 박승욱이 삼진으로 돌아섰지만, 전민재의 적시타로 점수는 4-2로 벌어졌다.

16일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 1회초 2사 1,3루 롯데 윤동희가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.16/

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7회초 롯데는 신윤후의 안타와 윤동희의 2루타로 무사 2,3루 찬스를 잡았다. 레이예스의 자동 고의4구로 만루가 된 가운데 유강남과 노지혁이 모두 뜬공으로 돌아섰지만, 박숭욱의 밀어내기 볼넷에 이어 상대 투수의 폭투로 6-2로 달아났다.

8회초 롯데는 선두타자 한태양이 볼넷을 골라낸 뒤 2루를 훔쳤다. 윤동희와 레이예스의 연속 안타가 나오면서 점수는 7-2로 벌어졌다.

8회말 SSG가 다시 추격의 불씨를 살렸다. 8회말 바뀐 투수 박정민을 상대로 박성한이 안타를 치고 나갔고, 정준재의 볼넷이 이어졌다. 롯데는 정철원을 올리며 급한 불 끄기에 나섰다. 그러나 최정의 스리런 홈런이 이어지면서 점수는 두 점 차로 좁혀졌다.

14일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 롯데 나균안이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.14/

이날 롯데는 나균안이 7이닝 2실점으로 호투를 펼치며 시즌 첫 승을 챙겼다. 이어 박정민(0이닝 2실점)-정철원(1이닝 1실점)-김원중(1이닝 무실점)이 차례로 올라왔다.

롯데는 베니지아노가 5이닝 2실점으로 경기를 마쳤고, 노경은(1이닝 2실점)-장지훈(⅓이닝 2실점)-박시후(⅔이닝 무실점)-이기순(2이닝 1실점)이 등판했다.

인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com