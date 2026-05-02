'이틀 연속 대포' 술렁이는 한화팬, 이글스에 이런 거포 포수가…, 문동주 강판 직후 장찬희 상대 투런포 폭발→2타석 만 3타점

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 허인서가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스에 거포 포수가 탄생했다.

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한화 포수 허인서가 이틀 연속 홈런포를 가동하며 침체된 팀 분위기를 살렸다.

허인서는 2일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 팀의 8번 포수로 선발 출전했다.

1-1 추격을 허용한 2회초 무사 1루에서 첫 타석에 들어섰다. 삼성 투수 장찬희를 상대한 허인서는 볼카운트 1-1에서 3구째 130km 커터를 벼락 같이 당겨 좌측 담장을 넘기는 비거리 122m의 투런 홈런을 터뜨렸다. 시즌 4호.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 허인서가 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

전날 경기에서도 선제 3점 홈런을 기록했던 허인서는 이틀 연속 결정적인 홈런을 쏘아 올리며 하위 타선의 핵심 해결사로 등극했다.

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1회초 1사 만루에서 노시환의 희생플라이로 선취점을 낸 한화는 1회말 또 한번 악재가 발생했다. 삼성에 강한 선발 문동주가 2사 2루에서 15구로 3타자를 상대한 뒤 어깨 불편감으로 갑작스레 마운드를 내려간 것.

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전날 에이스 윌켈 에르난데스에 이어 이틀 연속 주축 선발의 부상 교체였다. 권민규가 몸도 덜 풀린 상태에서 급히 올라왔다가 디아즈에게 동점 적시타를 허용했다.

분위기가 추락할 수 있던 상황에서 허인서의 한방은 한화 벤치에 여러가지 긍정적 기운을 불어넣었다. 다시 3-1 리드를 잡은 한화는 2회부터 정우주를 투입해 삼성 타선을 막아냈다.

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허인서는 올시즌 시범경기에서 11경기 5홈런을 기록하며 SSG랜더스 고명준(6홈런)에 이어 홈런 2위를 기록했다. 정규 시즌 초반에는 다소 부침을 겪었지만, 삼성과의 이번 시리즈 들어 장타 감각을 살려내고 있다.

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허인서는 3-1로 앞선 3회 2사 1,3루에서 장찬희의 2구째 141㎞ 몸쪽 보더라인에 잘 제구된 직구를 기술적으로 팔을 접어 좌전 적시타를 날리며 4-1 리드를 안겼다. 두 타석만에 벌써 3타점 적립이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com