"비오면 안하는게 맞다" 후라도 등판 경기지만, 사령탑의 소신 "부상 위험 속 강행 걱정"

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 연장 접전 끝 승리한 삼성 후라도, 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]대구 삼성라이온즈파크에 내리는 비가 삼성의 로테이션과 박진만 감독의 머릿속을 복잡하게 만들고 있다. 3일 한화 이글스와의 경기를 앞둔 현장에는 대형 방수포가 깔린 채 빗줄기가 이어지고 있다.

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삼성 박진만 감독은 이날 에이스 후라도 선발 등판 경기임에도 "순리대로"를 강조했다.

우천 취소 가능성에 대해 "비가 오면 경기를 안 하는 게 맞다고 생각한다"며 "팀 내 부상 선수도 많은 상황에서 그라운드 상태가 나쁘면 경기 집중력도 떨어지고 부상이 나올까 봐 가장 걱정된다"고 우려를 표했다. "선수들이 최상의 컨디션을 발휘할 수 있는 좋은 여건에서 경기를 치르는 것이 선수 보호 차원에서도 바람직하다"는 확고한 입장.

3일 오전 11시 현재 라이온즈파크. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

만약 이날 경기가 취소될 경우, 이날 선발 예정이었던 후라도는 자연스럽게 로테이션이 밀려 오는 화요일(5일) 대구 키움 히어로즈와의 '어린이날' 경기에 등판한다. 이 경우 후라도는 다음 주 일주일에 두 번 등판을 소화해야 한다. 일요일인 10일은 창원 NC전이다.

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갑작스러운 일정 변화에도 박 감독은 에이스에 대한 굳건한 신뢰를 보였다.

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박 감독은 "후라도는 경기 전 러닝 등 본인만의 루틴이 확실한 선수"라며 "젊은 선수들은 일정 변경에 어려움을 겪을 수 있지만, 경험이 워낙 많은 선수라 변수에도 스스로 잘 맞춰 준비할 것"이라고 신뢰했다.

후라도의 가장 큰 장점은 기복 없는 꾸준함이다. 지난해 23차례 퀄리티스타트로 1위를 기록했던 그는 올시즌 6경기 전 경기 퀄리티스타트 행진중이다. 최근 3경기는 7이닝 3자책 이내인 퀄리티스타트+ 행진을 이어가고 있다.

28일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 7회 이닝을 마친 삼성 선발 후라도가 야수들을 향해 박수를 보내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.28/

박진만 감독은 "후라도는 특정 팀에 약하거나 편차가 크지 않다"며 "어떤 팀을 상대하든 항상 자기 역할을 꾸준히 해주는 선수"라며 등판 연기가 어떤 영향도 미치지 않을 것임을 확신했다.

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과연 후라도가 우천 취소로 인해 한화를 거르고 키움, NC와 일주일 두차례 선발을 이어갈까.

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이 경우 키움과의 어린이날 빅매치에서 후라도가 보여줄 투구가 최근 주춤하고 있는 팀 분위기를 반전시킬 분수령이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com