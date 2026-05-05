정윤진, 이연수, 우승제조기 다 모였다...대한야구소프트볼협회, 2026 연령별 국가대표 사령탑 선임 완료

7일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 덕수고-진영고 경기. 덕수고 정윤진 감독. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2025.07.07/

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[스포츠조선 정현석 기자]태극마크의 명예를 지킬 명장들이 대표팀을 맡는다.

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대한야구소프트볼협회(이하 KBSA)가 2026년 국제무대에서 한국 야구의 자존심을 지킬 각 연령별 국가대표 및 대학대표팀 사령탑 선발을 모두 마무리하며 본격적인 대회 준비 체제에 돌입했다.

협회는 지난 4월 10일과 4월 27일 두 차례에 걸쳐 경기력향상위원회를 개최했다. 공개 모집에 응시한 지도자들을 대상으로 서류 심사와 면접 평가를 실시, 지도력, 경기 운영 능력, 선수 관리 역량을 종합적으로 검증해 각 팀을 이끌 적임자를 최종 선발했다.

U-18 아시아청소년야구선수권대회에 출전할 대표팀은 덕수고 우승제조기 정윤진 감독이 맡는다.

성균관대 이연수 감독. 스포츠조선DB

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덕수고를 고교야구 최강자로 이끈 정 감독은 최근 3년간 신세계이마트배(2024, 2026), 황금사자기(2024), 청룡기(2025) 등 주요 대회를 석권하며 지도력을 과시하고 있다. 2013년 이후 13년 만에 청소년 대표팀 지휘봉을 다시 잡게 됐다.

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U-23 세계야구선수권대회는 성균관대 이연수 감독이 맡는다.

산전수전 두루 겪은 대학야구의 베테랑 오브 베테랑 사령탑. 지난 2022년 세계야구선수권대회에서 준우승을 차지한 경력자다. 성인 무대 진입을 앞둔 유망주들의 잠재력을 끌어올리는 데 최적격이라는 평가다.

백마초 맹일혁. 사진제공=KBSA

송원대 고천주. 사진제공=KBSA

U-12 아시아유소년야구선수권대회는 백마초 맹일혁 감독이 맡게 된다. 현장에서 오랜 시간 유소년들과 호흡하며 탄탄한 기본기를 강조해 온 지도자. 부드러운 소통 능력을 통해 어린 선수들의 응집력을 극대화할 것으로 기대된다.

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4개국이 참가하는 세계대학야구대회에 출전할 대표팀은 송원대 고천주 감독이 이끈다. 2024년 KBO 드래프트에서 대학 팀 중 가장 많은 3명의 지명자를 배출한 송원대를 대학 야구의 신흥 강자로 성장시킨 장본인. 한·미·일·대만이 참가하는 이번 대회에서 한국 대학 야구의 저력을 증명하겠다는 각오다.

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사령탑 선발을 마친 협회는 향후 대회별 코칭스태프 인선과 선수단 선발을 마무리할 계획이다. KBSA 관계자는 "검증된 지도자들과 함께 국제 대회에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 파견 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com