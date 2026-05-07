부상 후 첫 실전, 그런데 첫타석 2루타 후 급 교체...김영웅에게 무슨 일이?

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 김영웅이 복귀에 시동을 걸었다.
김영웅은 6일 마산야구장에서 열린 퓨처스리그 NC 다이노스전에 5번 타자로 선발 출전했다.
부상 후 첫 공식 경기. 컨디션은 쾌청했다.
0-1로 뒤진 2회초 1사 후 NC 선발 김준원의 2구째를 밀어 좌익선상 2루타를 뽑아냈다.
김영웅의 장타에도 불구, 삼성은 조민성 김재상의 범타로 동점을 만드는 데 실패했다.
김영웅은 4회 1사 후 두번째 타석을 앞두고 대타 조세익으로 교체됐다. 첫 실전경기 1타수1안타.
일반적인 교체 패턴은 아니었다.
통상 1군 복귀를 위해 퓨처스리그 경기에 출전하는 선수는 최소 2~3타석을 소화하면서 실전감각 회복을 노린다.
지난달 21일 부상 말소 후 보름 이상 공백 속에 첫 실전을 치르는 김영웅으로서도 실전 감각을 찾는 과정이 필요했을 터. 하지만 삼성 벤치는 안타 하나에 김영웅을 벤치로 불러들였다.
그러다보니 온갖 추측이 난무했다. 재부상 설 등이 팬들 사이에 회자됐다.
하지만 부상은 아니었다. 삼성 구단 관계자는 조기 교체에 대해 "별 다른 특이사항은 없다"며 이상설을 부인했다.
그저 한 타석 장타 하나면 충분하다는 판단이었을지도 모른다.
김영웅은 퓨처스리그 경기가 매끄럽다는 가정 하에 오는 10일 NC전 선발 출격할 가능성이 높다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com