부상 후 첫 실전, 그런데 첫타석 2루타 후 급 교체...김영웅에게 무슨 일이?

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 8회초 2사 1,2루 삼성 김영웅이 적시타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 김영웅이 복귀에 시동을 걸었다.

Advertisement

김영웅은 6일 마산야구장에서 열린 퓨처스리그 NC 다이노스전에 5번 타자로 선발 출전했다.

부상 후 첫 공식 경기. 컨디션은 쾌청했다.

0-1로 뒤진 2회초 1사 후 NC 선발 김준원의 2구째를 밀어 좌익선상 2루타를 뽑아냈다.

Advertisement

김영웅의 장타에도 불구, 삼성은 조민성 김재상의 범타로 동점을 만드는 데 실패했다.

Advertisement

김영웅은 4회 1사 후 두번째 타석을 앞두고 대타 조세익으로 교체됐다. 첫 실전경기 1타수1안타.

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 삼성 박진만 감독이 득점한 김영웅을 반기고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.07/

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회초 1사 김영웅이 내야땅볼을 치고 슬라이딩을 하다 1루 베이스 커버를 하던 김민수와 충돌했다. 사과하는 김영웅과 괜찮다며 웃어보이는 김민수의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.05/

일반적인 교체 패턴은 아니었다.

통상 1군 복귀를 위해 퓨처스리그 경기에 출전하는 선수는 최소 2~3타석을 소화하면서 실전감각 회복을 노린다.

Advertisement

지난달 21일 부상 말소 후 보름 이상 공백 속에 첫 실전을 치르는 김영웅으로서도 실전 감각을 찾는 과정이 필요했을 터. 하지만 삼성 벤치는 안타 하나에 김영웅을 벤치로 불러들였다.

Advertisement

그러다보니 온갖 추측이 난무했다. 재부상 설 등이 팬들 사이에 회자됐다.

하지만 부상은 아니었다. 삼성 구단 관계자는 조기 교체에 대해 "별 다른 특이사항은 없다"며 이상설을 부인했다.

그저 한 타석 장타 하나면 충분하다는 판단이었을지도 모른다.

김영웅은 퓨처스리그 경기가 매끄럽다는 가정 하에 오는 10일 NC전 선발 출격할 가능성이 높다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com