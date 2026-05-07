'승리 확률 13.5% → 100%' 개막 7경기 무안타 타자의 대반전 끝내기

6일 인천 NC전에서 끝내기 안타를 기록한 정준재. 사진=SSG 랜더스

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[스포츠조선 나유리 기자]개막 후 7경기에서 안타를 한개도 치지 못했던 타자. 생애 첫 끝내기 안타로 팀을 수렁에서 건져냈다.

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SSG 랜더스는 지난 6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC 다이노스와의 홈 경기에서 9회말 끝내기 승리를 거뒀다.

지난 일주일간 정말 풀리지 않았던 SSG다. 지난 주중 대전 원정을 2승1패 '위닝시리즈'로 장식한 후, 주말 롯데 자이언츠를 홈에서 만나 모든 게 꼬이면서 스윕패를 당했다. 여기에 5일 NC와의 시리즈 첫 경기마저 연장 11회 무승부. 양팀 모두 역전 다시 동점, 또 역전 다시 동점을 반복하면서 끝내 승패를 가리지 못했었다. 그사이 SSG는 연패를 끊지 못했다.

6일 경기도 패색이 짙었다. 4-4 동점 접전 끝에 7회말 박성한의 1타점 적시타로 5-4 역전에 성공했지만, 8회초 노경은이 2실점을 허용하면서 5-6으로 뒤집혔다.

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9회말 정규 이닝 마지막 공격을 시작할때 SSG의 팀 승리 확률은 13.5%에 불과했다. 하지만 끝까지 포기하지 않았다. 김정민의 볼넷 출루가 발판을 마련했고, 대주자 홍대인이 2루 도루를 성공시키며 불씨를 살렸다.

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그리고 터진 최지훈의 동점타. 풀카운트에서 강속구 투수 임지민의 153km 직구를 공략해 우익수 앞에 떨어지는 적시타로 2루주자 홍대인을 홈까지 불러들였다.

NC 벤치가 임지민을 내리고 베테랑 임정호를 올렸지만, SSG 타자들은 끈질긴 집중력을 보여줬다. 박성한까지 2S 불리한 카운트에서 4연속 볼을 골라내며 볼넷으로 걸어나갔다. 그사이 최지훈의 2루 도루도 상대 배터리를 흔든 결정적 계기였다.

정준재. 사진=SSG 랜더스

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2사 1,2루 끝내기 찬스에 선 타자는 정준재. 전날 동점으로 끝난 NC전에서도 홀로 데뷔 첫 4타점 경기를 펼쳤던 정준재였다. 자신감은 곧 결과로 이어졌다. 초구 슬라이더를 지켜보더니, 2구째 다시 비슷한 코스로 오는 것 같았지만 복판에 몰린 슬라이더를 놓치지 않고 쳤다. 1루수 옆을 빠져나가는 장타성 코스. 2루에 있던 최지훈이 홈에 들어오기 충분한 타구. 1루 옆을 빠져나가는 타구의 방향을 보자마자 승리를 직감한 정준재는 주먹을 불끈 쥐며 달려나갔다. SSG의 극적인 끝내기 승리였다.

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1년사이 격세지감이다. 대학 얼리 드래프트로 2024년 입단한 정준재는 당시 주전 경쟁에서 앞서나가며 1순위 2루수로 기회를 확보했다. 첫 시즌 88경기에서 타율 3할7리를 기록하며 가능성을 보여줬지만, 지난해 시즌 내내 타격에 부침을 겪었고 2할4푼5리의 타율로 기대보다는 아쉬운 성적을 거뒀다.

지난해 일본 마무리캠프부터 올해 스프링캠프까지. 이숭용 감독을 비롯한 임훈 타격코치, 조동찬 수비코치의 최우선 순위에 늘 정준재가 포함돼 있었다. 3년차를 맞이하는 올해 정준재가 성장하지 못한다면, SSG의 2루 플랜이 다시 원점으로 되돌아가는 상황이 발생할 수 있기 때문이다. 정준재 역시 사활을 걸고 강도 높은 훈련을 부상 없이 전부 소화했다.

3일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데-SSG전. 1회말 무사 1루 정준재가 번트 안타를 성공시킨 후 기뻐하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.3/

시범경기때까지도 좋았던 페이스는 막상 개막 후 뚝 떨어졌다. 개막부터 주전 2루수로 출전했지만 7경기 연속 무안타. 타율이 '0'인 굴욕의 순간이었다. 수비에서도 실수가 나왔고, 결국 안상현과 번갈아 출전하며 벤치를 지키는 날도 있었다. 이숭용 감독은 "정말 열심히 했는데, 준비를 많이 했는데 그게 잘 나오지 않는다"며 안타까워했다.

그러나 올해는 작년과 다르다. 4월 중순부터 확실히 살아나기 시작한 정준재는 최근 10경기에서 타율 4할2푼4리(33타수 14안타)를 기록 중이다. 슬라이딩 센스를 타고나 올해 '도루왕'에 도전장을 내밀었는데, 생각보다 도루 기회가 많지 않아 시즌 도루 개수는 4개에 불과하지만 지금처럼 타격 페이스가 좋다면 도루 숫자 역시 빠르게 상승할 수 있을 것으로 보인다. 오히려 10경기에서 11타점을 쓸어담으면서 의외의(?) 스나이퍼 잠재력을 보여주고 있다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com