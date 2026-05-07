'이거 언제까지 해야하는 거예요?' 'ML본능' 김하성 득점권 적시타. 4G 연속 안타. AAA도 접수중[ML리뷰]

그윈넷 스트라이퍼스 SNS 캡쳐

그윈넷은 김하성의 트리플A 재활 경기를 알렸다. 그윈넷 공식 SNS 캡쳐

사진출처=콜럼버스 클링스톤스

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[스포츠조선 권인하 기자]마이너리그에서 재활 경기를 치르고 있는 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 4경기 연속 안타 행진을 벌이며 메이저리그에 한발 더 다가섰다.

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트리플A 그윈넷 스트라이퍼트에서 재활경기에 나선 김하성은 7일(이하 한국시각) 하버파크에서 열린 노포크 타이즈(볼티모어 오리올스 산하)와의 원정경기에 2번-유격수로 선발출전해 4타수 1안타 1타점을 기록했다. 트리플A 2경기에서 8타수 3안타, 더블A 4경기에서 9타수 3안타로 마이너리그 재활 경기에서 17타수 6안타를 기록하며 메이저리그를 향한 순탄한 행보를 이어가고 있다. 6경기 중 5경기에서 안타를 쳤고, 최근 4경기 연속 안타를 이어가고 있다.

1회초 1사에서 첫 타석에서 나온 김하성은 3루수앞 땅볼로 물러났다. 상대 우완 선발 카메론 웨스턴과 만나 1B2S에서 4구째 77.3(약123.7㎞)마일의 가운데로 온 스위퍼를 때렸지만 안타를 생산하지 못했다.

2-3으로 뒤진 3회초 1사 1루에서는 헛스윙 삼진. 2B2S에서 5구째 바깥쪽 낮게 떨어지는 79.8마일(약127.7㎞)의 스플리터에 속았다.

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2-4로 뒤진 5회초 추격의 적시타를 쳤다. 1사 2루서 1타점 좌전안타를 쳤다. 우완투수 야퀴 리베라와 승부한 김하성은 1B2S의 불리한 카운트에서 81마일(약129.6㎞)의 몸쪽 슬라이더를 받아쳐 안타를 친 것. 좌익수의 홈송구가 빠지면서 김하성은 2루까지 안착해 3-4, 1점차가 되며 동점 찬스가 만들어졌다.

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이후 1사 1,2루의 찬스가 이어졌지만 후속 타자의 범타로 동점에 실패.

7회초 2사후엔 3루수앞 땅볼로 잡혔다.

김하성. 사진=콜럼버스 클링스톤스

콜럼버스 클링스톤스

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그윈넷은 8회초 다숀 케어시의 1타점 동점 우중간 2루타와 채드윅 트롬프의 역전 1타점 중전안타로 5-4로 뒤집었다.

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8회말 수비 때 김하성은 아론 션크로 교체되며 이날의 경기를 마쳤다.

그윈넷은 8회말 호세 바레로에게 투런포를 맞고 5-6으로 역전을 당했지만 9회초 안타 2개와 볼넷으로 만든 1사 만루서 밀어내기 볼넷과 보크, 희생플라이로 3점을 뽑아 8-6으로 다시 뒤집었고 이번 리드는 지켜내며 승리했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com