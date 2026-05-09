타구속도 177km, 비거리 148m 초대형 홈런. 이게 307억 최고액 타자 파워. 13G 0.143 0홈런→14G 0.450, 6홈런 "팀 득점력 높아진다"[대전 현장]

한화 노시환이 4회말 추격의 투런포를 친 뒤 강백호와 기뻐하고 있다. 사진제공=한화 이글스

한화 노시환이 4회말 추격의 투런포를 치고 있다. 사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스 307억원의 사나이 노시환의 방망이가 뜨겁다.

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시즌 초반의 모습은 온데간데 없다. 이젠 기대감만 높아진다. 이번주 4경기에 4개 홈런이다.

노시환이 어마어마한 파워 홈런을 날렸다. 노시환은 8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기서 5번-3루수로 선발출전해 팀에 활력을 불어넣는 거대한 투런포를 쳤다.

0-3으로 뒤진 4회말 무사 1루서 호투하던 LG 선발 송승기로부터 벼락같은 투런포를 쏘아올렸다. 2B2S에서 7구째 131㎞의 가운데 낮은 슬라이더를 받아쳐 가운데 담장을 넘겼다.

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공식 비거리는 140m였다. 구장내 설치된 트랙맨 데이터로는 발사각 28도, 타구 속도 177㎞, 비거리 148m의 초대형 홈런이었다.

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이후 5회말과 7회말에도 중전안타를 때리면서 3안타 경기를 했다.

한화 노시환이 4회말 투런포를 친 뒤 홈런을 자신한 듯 타구를 바라보고 있다. 사진제공=한화 이글스

한화 이글스 노시환이 8일 대전 LG전서 투런포를 치고 더그아웃에 돌아온 뒤 손하트를 날리고 있다. 사진제공=한화 이글스

한화 이글스 노시환이 8일 대전 LG전서 4회말 투런포를 친 뒤 특유의 세리머니를 하고 있다. 사진제공=한화 이글스

이후 두번의 타석은 아쉬웠다. 강백호의 내야안타로 7-8로 추격한 8회말 2사 만루에선 장현식과 승부를 펼쳤으나 풀카운트에서 몸쪽 높은 슬라이더를 그냥 보냈다가 루킹 삼진을 당했다.

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8-8 동점인 연장 10회말 1사 2루의 끝내기 기회에선 풀카운트에서 김영우의 커브에 헛스윙 삼진을 당했다. 한화는 9회말 8-8 동점까지 만들었지만 이후 찬스에서 끝내기에 실패하며 결국 LG에 11회초 박해민에게 결승타를 얻어맞고 8대9로 패했다.

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노시환은 이날 6타수 3안타(1홈런) 2타점 3삼진. 극과 극의 타격을 했다.

그래도 초반 부진에 비해 월등히 좋아진 타격이다.

개막 후 13경기에서 타율 1할4푼5리(55타수 8안타)에 홈런 없이 단 3타점에 그쳐 지난 4월 13일 2군에 내려갔던 노시환은 열흘만인 23일 1군에 복귀했다.

그리고 돌아온 뒤 8일 LG전까지 14경기서 타율 3할3푼9리(59타수 20안타) 6홈런 16타점의 완전히 다른 타격 지표를 보였다.

이 기간 동안 6개의 홈런은 SSG 최정, KIA 김도영과 함께 가장 많았고, 16타점은 LG 오스틴(17타점)에 이어 2위였다.

이번주 더 좋다. 지난 5일부터 열린 KIA와의 광주 3연전과 8일 LG전까지 4경기서 20타수 9안타, 타율 4할5푼, 4홈런 7타점의 맹타를 날렸다.

7일 경기서는 2회초 솔로포, 6회초 스리런포 등 2개의 홈런을 쳤다. 그리고 8일 또 투런포를 치면서 이틀 동안 3개의 홈런을 치는 엄청난 타격 상승세를 보여주고 있다.

한화 김경문 감독은 "시환이가 지금 좋은 타구가 많이 나오고 있다"며 "시환이가 치면 아무래도 우리 팀 득점력이 높아진다"라며 긍정적으로 바라봤다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com