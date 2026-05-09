[속보]LAD 스넬 10일 ATL전 전격 복귀, 글래스나우 부상 심상치 않은 듯...사사키 입지도 매우 불안

LA 다저스 블레이크 스넬이 10일(한국시각) 애틀랜타 브레이브스를 상대로 복귀전을 치른다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 좌완 에이스 블레이스 스넬이 복귀한다. 10일(이하 한국시각) 애틀랜타 브레이브스와 홈경기에 선발등판한다.

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MLB.com은 9일 '다저스 좌완 블레이크 스넬이 내일 브레이브스를 상대로 2026시즌 데뷔전을 갖는다. 당초 그는 마이너리그 재활 피칭을 한 더 할 예정이었다'고 보도했다.

스넬은 지난 4일 트리플A 오클라호마시티 코메츠 소속으로 라운드록 익스프레스(텍사스 레인저스 산하)를 상대로 4이닝 동안 55개의 공을 던지며 2안타와 1볼넷을 내주고 삼진 4개를 잡아내며 2실점했다.

당초 그는 트리플A에서 한 차례 더 등판한 뒤 다음 주 빅리그에 오를 예정이었다. 이같은 계획이 바뀐 것은 타일러 글래스나우의 부상과 관련이 있는 것으로 보인다.

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글래스나우는 지난 7일 휴스턴 애스트로스전에 선발등판해 2회 투구를 앞두고 갑자기 교체됐다.

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2회 웜업 연습피칭을 하던 중 허리를 한 번 숙이더니 인상을 찌푸린 뒤 더그아웃에 신호를 보냈다. 데이브 로버츠 감독과 트레이너 토마스 앨버트가 올라가 상태를 살폈다. 몇 마디를 나눈 글래스나우는 트레이너와 함께 더그아웃으로 발걸음을 옮겼다. 부축을 받거나 허리를 감싸안는 등의 장면은 나오지 않았다.

글래스나우는 경기 후 "통상적으로 일어날 수 있는 경련이다. 키가 커서 그런지 고등학교 때부터 그랬다. 1년에 2~3번 정도 있는 일이다. 아까는 허리를 구부리기 어려울 정도로 아팠다"고 설명했다.

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하지만 글래스나우가 부상자 명단(IL)에 오르거나 예정된 등판이 미뤄질 수 있기 때문에 스넬을 앞당겨 부른 것으로 보인다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com