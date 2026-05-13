복귀 첫 타석인데 좀 봐주지…김하성, 야속한 호수비에 안타 삭제→그래도 득점 발판 만들었다

ATLANTA, GEORGIA - MAY 12: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves looks on prior to batting practice ahead of the game against the Chicago Cubs at Truist Park on May 12, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 이종서 기자] 김하성(30·애틀랜타)의 복귀 첫 타석은 2루수 땅볼이었다. 상대 수비가 야속했다.

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김하성은 13일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 시카고 컵스와의 경기에 8번타자 겸 유격수로 선발 출전했다.

긴 재활을 마치고 돌아왔다. 김하성은 지난시즌을 마치고 애틀랜타와 1년 FA 계약을 했다. 주전 유격수로 기대를 모았지만, 지난해 12월 한국에서 빙판길에 미끄러지는 사고로 오른 중지 힘줄이 파열되면서 결국 수술을 받았다.

3월 중순 스프링캠프에 합류한 김하성은 재활을 거친 끝에 지난달 29일부터 마이너리그 경기에 출전하며 실전 감각을 올렸다. 더블A와 트리플A에서 총 9경기 나온 그는 타율 2할8푼6리(28타수 8안타)를 기록했다.

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김하성은 12일 로스터에 이름을 올렸고, 13일 첫 경기를 치렀다. 3회말 무사 1루에 타석에 선 김하성은 컵스 콜린 레아를 상대했다.

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1B2S에서 볼 2개를 골라내며 풀카운트를 만든 뒤 6구째 바깥쪽 포심 패스트볼을 파울로 만들며 끈질긴 승부를 펼쳤다.

7구 째 슬라이더가 바깥쪽으로 들어온 가운데 김하성이 결대로 밀어쳤다. 호수비에 막혔다. 2루수 니코 호너가 몸을 날려 잡아냈고, 정확한 송구로 김하성을 아웃시켰다.

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비록 안타는 치지 못했지만, 진루타를 만들면서 득점 발판을 마련했다. 김하성의 타구로 1사 2루가 된 가운데 마이크 야스트렘스키가 적시타를 치면서 애틀랜타는 1-0으로 리드를 잡았다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com