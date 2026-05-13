"여자친구 살해 후 징역 22년형" 축구 역사상 최악의 인물, 아직도 정신 못 차렸다, 조건부 석방 후 규정 위반 "축구 하려고 도주했다"

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]축구 역사상 최악의 인물로 남을 선수가 여전히 정신을 못차린 행보를 보여주고 있다.

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영국의 더선은 12일(한국시각) '전 여자친구를 살해한 축구 선수가 컵 대회 참가를 위해 도주했다가 다시 수감됐다'고 보도했다.

더선은 '브루노 페르난데스는 지난 2월 코파 두 브라질 원정 경기에서 바스코 AC 소속으로 뛰기 위해 법적 허가 없이 여행했다. 이는 브라질 골키퍼의 석방 조건을 위반한 것이었고, 3월에 그의 체포 영장이 발부되었다. 하지만 그는 이후 두 달 동안 도피 생활을 하다가 지난주 상 페드로 다알 데이아에서 경찰에 체포되었다'고 전했다.

사진=더선 캡처

한때 축구계에서 기대받는 유망주 중 한 명이었던 페르난데스다. 2010년까지 브라질 1부 플라멩구에서 성공적인 경력을 쌓았다. 이후 브라질 대표팀 수문장 자리까지 노리기도 했다. AC밀란 이적 가능성까지 떠올랐다.

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하지만 그는 최악의 범죄를 저지르며 모든 커리어를 반납해야 했다. 페르난데스는 지난 2010년 자신의 애인을 살인한 혐의로 체포됐다. 당시 그의 범죄는 팬들에게 큰 충격을 줬다. 범행 수법은 더 충격적이었다. 그는 아이 양육비를 피하기 위해 공범들과 함께 애인을 목 졸라 살해한 뒤 사체 일부를 유기하고, 남은 사체는 개에게 먹이로 줬다.

사진=더선 캡처

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2013년 브라질 법원으로부터 징역 22년형을 받으면서 페르난데스는 모두의 기억에서 사라지는 듯 했다. 하지만 잊혀지는 듯 했던 그의 이름은 얼마지나지 않아 수면 위로 떠올랐다. 2017년 당시 브라질 법원은 페르난데스가 모범수로 성실히 복역 중인데다 초범이라는 이유로 석방했다. 이후 그는 에스포르테와 계약을 체결하며 전국적인 논란을 불러일으켰으나, 이후 석방 결정이 두 달 만에 번복되며, 다시 교도소로 향해야 했다.

2023년 페르난데스는 특정 조건 하에 조건부 석방을 허가 받았다. 하지만 그는 2월 코파 두 브라질 원정 경기에서 바스코 AC 소속으로 뛰기 위해 법적 허가 없이 여행을 떠나며, 다시 교도소행을 피할 수 없었다.

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피해자의 어머니인 소니아는 여전히 페르난데스에 대한 정의의 심판이 필요하다고 주장했다. 소니아는 "이제는 정의가 제 역할을 할 차례입니다. 나는 여전히 사법부를 믿는다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com