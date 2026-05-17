'희대의 미스터리' 심판들은 왜 전병우 소환했을까...분명 몸에 맞았는데 기록은 볼넷이라니

사진출처=중계 화면 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 분명히 몸에 맞았는데, 왜 볼넷 출루인가.

Advertisement

좀처럼 보기 힘든 해프닝이 일어났다. 타자가 투수가 던진 공에 맞았는데, 사구가 아니라 볼넷 기록이 나왔다. 도대체 무슨 일이 있었던 걸까.

KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기가 열린 16일 대구삼성라이온즈파크. 삼성이 4-2로 앞서던 8회말. 삼성은 선두 박승규가 KIA 바뀐 투수 이형범에게 볼넷을 얻어내 출루했다. 전날 9회초 박재현에게 역전 결승 투런을 맞고 진 기억이 있기에, 추가점이 절실했던 상황.

타석에는 최근 기세가 좋은 전병우. 이형범과 풀카운트 싸움을 펼쳤다. 여기서 이형범의 6구째 투심패스트볼이 제구가 흔들려 전병우의 몸쪽으로 향했다.

Advertisement

앞에 있는 왼 다리는 피해갔지만, 공이 전병우의 오른 다리를 강타했다. 누가 봐도 몸에 맞는 공. 전병우도 1루까지 걸어나갔다. 그런데 심판진이 전병우를 타석쪽으로 복귀시켰다. 다리를 가리키며 전병우에게 뭔가 설명을 했다. 전병우는 황당하다는 표정을 지었다. 박진만 감독도 나와 항의를 했다. 그런데 전병우는 다시 1루로 나갔다.

Advertisement

그런데 사구가 아니었다. 공식 기록은 볼넷이었다. 몸에 맞았는데 말이다.

사진출처=중계 화면 캡처

문제는 전병우가 공을 피하는 과정이었다. 왼 다리는 피했는데, 몸이 엉거주춤해지면서 오른 다리가 뒤로 빠지는 게 아니라, 홈플레이트쪽으로 쏠렸다. 그 오른 다리를 때렸다. 풀카운트였기에 일부러 맞을 상황은 아니었다. 볼만 골라내면 출루였다. 고의로 맞을 상황은 아니었다는 의미.

Advertisement

그렇다면 왜 심판진은 전병우를 다시 불러들였을까. 타자가 피하려는 의사가 없다고 심판이 판단했을 때, 그 공이 스트라이크존을 통과하는 공이었다면 이건 사구가 아니라 스트라이크가 될 수 있기 때문이다. 실제 열정 넘치는 선수들이 몸쪽 존을 통과할 수 있는 공에 맞으려 팔꿈치 등을 들이대다가 스트라이크로 판정을 받는 사례들이 여러차례 있었다.

사진출처=중계 화면 캡처

Advertisement

그런데 전병우는 왜 볼일까. 야구 규칙을 보면 상황 파악이 가능하다. '타자가 투구를 피하지 않고 그 투구에 닿았을 경우'의 상황이 명시돼있다. 투구가 스트라이크 존에서 타자에게 닿았다면 타자가 피하려 했든, 안 했든 상관없이 모두 스트라이크가 선언된다. 투구가 스트라이크 존 밖에서 타자에게 닿았고 타자가 이것을 피하려 하지 않았다면 볼이 선언된다.

확인 결과 현장 심판진은 전병우의 다리 동작을 문제 삼아 다시 상황을 정리하려 했다고 한다. 하지만 그 공이 볼이었기에 사구 아닌 볼넷으로 출루를 시킨 것이다.

규칙에는 자세한 내용들이 이어진다. 투구가 스트라이크 존에서 타자에게 닿았다는 건, 홈플레이트 상공에만 한정하지 않고 이것을 앞뒤로 연장한 공간에서 타자가 닿았을 경우도 포함된다. 존 밖에서 타자에게 닿았을 경우에도 그 투구가 스트라이크 존을 통과했다면 타자가 이것을 피하려 했는지, 안 했는지에 관계 없이 스트라이크다. 만약 이형범의 공이 ABS상 존을 걸쳐들어가다 전병우를 때렸으면, 이건 삼진이었다. 하지만 공은 확실히 존 밖을 벗어났던 공임을 확인할 수 있다.

사진출처=중계 화면 캡처

또 타자가 투구를 피하려 했느냐, 안 했느냐는 어디까지나 주심의 판단해 의해 결정되는 것이라고 명시돼있다. 그러니 심판진이 전병우의 다리 동작을 짚고 넘어갈 수 있는 부분.

그런데 여기서 생기는 마지막 궁금증. ABS 시대다. 주심과 3루심은 곧바로 스트라이크, 볼 여부를 알 수 있다. 판정이 볼이었다면, 규칙상 전병우의 고의 여부를 따질 필요가 없었다. 스트라이크 콜이었다면 삼진 처리할 수 있었다. ABS 콜을 듣지 못하는 심판이 각도상 그 공을, 스트라이크존을 통과할 수 있었다고 봐서 전병우에게 복귀 명령을 내렸다 곧바로 볼넷 정정을 한 경우로밖에 설명이 안 되는 장면이다. 아니면 정말 정확한 기록을 위해 사구가 아닌, 볼넷으로 상황 정리를 위한 과정이었다고 봐야 할까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com