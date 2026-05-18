김하성 충격 소식! 선발 로스터 제외→만루 찬스 날린 벌?…ATL 팬들도 뿔났다 "타율 0.059 벤치로 내려라"

김하성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]만루 찬스를 놓친 김하성이 선발 명단에서 제외됐다. 그를 향한 애틀랜타 브레이브스 팬들의 시선도 곱지 않다. 복귀 후 계속되는 부진으로 타율은 곤두박질 치고 있다. 수치상으로도 부진이 한 눈에 보이기에 비판을 피하기는 어려워 보인다.

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김하성은 18일 오전 2시35분(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열리는 보스턴 레드삭스와의 홈 경기 선발 명단에서 제외됐다. 애틀랜타는 김하성 대신 유격수로 호르헤 마테오가 출전한다고 밝혔다.

김하성은 지난 17일 보스턴을 상대로한 경기에서 7번 타자 유격수로 출전해 4타수 무안타를 기록했다. 삼진 2개를 기록했고, 타율은 0.059(17타수 1안타)까지 추락했다.

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이날 김하성의 경기력은 특히나 아쉬웠다. 김하성은 2회 말 첫타석에서 보스턴 좌완 선발 페이트 톨레를 상대로 헛스윙 삼진으로 물러났다. 두번째 타석인 5회에도 톨레를 상대했지만 삼진 아웃됐다. 김하성은 7회 우익수 뜬공으로 물러났다.

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이후 김하성은 9회 말 2아웃 상황에서 만루 찬스를 맞았다. 팀이 2-3으로 뒤지고 있던 상황이기에 안타 하나면 역전도 가능했다. 그러나 김하성은 아롤디스 채프먼을 상대로 땅볼로 물러나면서 끝내기 찬스를 날렸다.

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애틀랜타의 패배에 팬들은 아쉬운 감정을 드러냈다. 역전 찬스를 날린 김하성은 비난을 피하지 못했다.

한 팬은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "김하성을 벤치로 내려야 한다"고 주장했다. 이 팬은 김하성의 타율이 0.059에 불과하다는 것을 언급하면서 선발 라인업에 포함되지 말아야 한다는 의견을 냈다. 물론 일부 팬들은 김하성이 부상에서 복귀한지 얼마되지 않았기에 적응할 시간을 줘야 한다고 주장하기도 했다.

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김하성에게는 큰 시련이다. 올해 1월 오프시즌 한국에서 빙판길에 넘어져 손가락을 다친 김하성은 힘든 재활 과정을 거쳐 지난 13일 메이저리그에 복귀했다. 14일 시카고 컵스와의 경기에서 안타를 친 김하성은 계속해서 침묵하고 있다. 경쟁자들은 적은 기회속에서도 좋은 활약을 하고 있다. 김하성의 부담이 계속해서 커질 수 밖에 없는 이유다. 부상 복귀 후 처음으로 선발 명단에서 제외된 김하성이다. 앞으로 출전 기회가 점차 감소할 수도 있다. 당장은 마테오가 김하성을 대신해 얼마나 좋은 활약을 보일 수 있는지에 주목해야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com