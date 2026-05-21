김하성 내보낼 이유 있었네...25G 21승 실화냐, 만년 최약체 돌풍에 양키스도 '식겁'

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[스포츠조선 김용 기자] 양키 격파하러 가자!

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올해 도대체 무슨 사고를 칠라고 이런 '미친 기세'를 보여주는 것인가.

만년 약체, 가난한 구단 탬파베이 레이스가 무섭다.

탬파베이는 21일(한국시각) 홈구장 트로피카나필드에서 열린 볼티모어 오리올스와의 경기에서 5대3으로 이겼다.

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탬파베이는 볼티모어와의 3연전을 모두 쓸어담았다. 스윕. 4연승에 최근 10경기 8승이다. 더 놀라운 건 최근 25경기 무려 21승을 거뒀다. 33승15패 강자들이 몰려있는 아메리칸리그 동부지고 당당히 1위다. 승률 6할8푼8리로 2위 뉴욕 양키스와의 승차는 무려 3.5경기다.

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위에서 언급한 것처럼 아메리칸리그 동부지구는 지옥이다. 양키스, 보스턴 레드삭스, 토론토 블루제이스, 볼티모어 오리올스 다른 지구에 가면 우승후보인 팀들이 몰려있다. 그 사이에서 스몰마켓 구단 탬파베이는 늘 '동네북' 신세였다.

하지만 탬파베이는 잊을만 하면 한 시즌씩 사고를 치는 도깨비 팀인 걸 잊지 말아야 했다. 선수를 키워, 그 선수들의 잠재력이 터질 시점에 돌풍을 일으킨다. 곧바로 그 선수들을 팔아버리니 그게 이어지지 못해 문제지만 말이다. 2008년이 대표적. 아메리칸리그 동부지구 우승을 차지했다. 2008년과 2020년 두 차례 월드시리에 진출했었다.

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그 탬파베이가 주말 양키스를 만나러 뉴욕에 간다. 여기서도 상승세를 잇는다면, 당분간 탬파베이의 아성을 그 어떤 강자도 무너뜨리기 힘들 것으로 보인다. 양키스 입장에서는 어떻게든 탬파베이 상승세를 무너뜨려야 지구 우승에 도전할 채비를 갖출 수 있다.

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탬파베이는 지난해 첫 FA 자격을 얻은 김하성을 영입해 화제가 됐었다. 하지만 부상 복귀 후 김하성이 부진하자 바로 방출을 하는 결단을 내렸다. FA 거물을 떠나보내고도, 이렇게 잘하면 아쉬울 게 없다. 김하성은 애틀랜타 브레이브스로 떠났는데, 애틀랜타도 내셔널리그 동부지구 1위를 달리고 있다. 서로 윈-윈이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com