4할타자 빠진 KIA, 커져가는 '리드오프' 공포증 → 사령탑의 고백 "선수 시절 나도…" 박정우 데뷔 첫 1번 출격[광주포커스]

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. KIA 박재현이 타석에 들어서고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. KIA 박정우가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.18/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] "지금 좋은데, 괜히 페이스 떨어질까봐 걱정된다. 선수 시절 나도 하위 타순을 선호했다."

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박재현 없는 KIA 타이거즈가 '리드오프 부재'에 시달리고 있다.

21일 광주에서 만난 이범호 KIA 감독은 "1번을 선호하는 선수가 없다. 김호령도 좀 어렵고, 김선빈을 1번으로 쓰기도 애매하다"고 했다.

이날 이범호 감독의 선택은 박정우였다. 그는 "아예 새로운 1번타자를 쓰는 것도 방법이다. 박정우가 최근 경기에서 밸런스도 좋아보였고, 오늘 선발이 (제임스)네일이니까 수비를 강화한 측면도 있다"고 설명했다.

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어깨 통증으로 빠진 박재현의 상황에 대해서는 "일단 가볍게 기술훈련을 시작했다. 치는 거 괜찮고, 공을 던지는 동작에서 부담이 있다. 다른 건 큰 문제가 없다"면서 "오늘까진 쉬게 하고, 내일부터 어떨지 체크해보겠다"고 했다.

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이어 "김호령이 페이스가 좋긴 한데, 1번에서 약하다. 편하게 쳐서 잘 맞고 있는데 괜히 상위타순 보냈다가 밸런스가 ?팁該咀 걱정된다"며 답답해하는 속내를 드러냈다.

"김호령 박상준으로 1~2번을 가져갈까 싶다가, 굳이 잘 맞고 있는데 상위타순 보내서 미끄러질 필요 있나 싶어서!(김)선빈이는 1번보다는 찬스 때 해결사 해주는게 낫다 싶다. 치리노스도 좋은 투수니까, 박정우가 선구안을 바탕으로 1번 롤을 해주고, 수비에서도 자기역할을 해주길 바란다. 출루만 2번 해주면 좋겠다"이라고 강조했다.

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본인의 선수 시절은 어땠을까. 이범호는 "일단 난 잘치는 타자가 아니었으니까, 간간히 홈런이나 친 정도다. 2~3번쯤 올라가면 타석이 생각보다 빨리오는 느낌인데, 난 타율이 낮으니까, 하위 타순에서 한번 찬스에 몰아치는 선호했다"라며 멋쩍게 웃었다.

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"박정우가 2번 출루 정도 기대한다. 원래 볼도 잘 보고 작전도 잘하는 선수다. 한번 두고봐자'

광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com