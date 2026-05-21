'뒷머리 사구' 아데를린, 보호 차원에서 교체…병원 이송 후 검진 예정 [광주체크]

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. KIA 아데를린 로드리게스가 포즈를 취하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈 외국인 타자 아데를린이 뜻하지 않은 사구를 맞았다.

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21일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 LG 트윈스와의 주중시리즈 3차전. 아데를린은 4회말 LG 선발 치리노스를 상대하는 과정에서 뒷머리에 사구를 맞았다.

양팀이 0-0으로 맞선 4회말, KIA는 김도영의 내야안타와 나성범의 볼넷으로 무사 1,2루 찬스를 잡았다. 하지만 후속타 불발로 선취점으로 연결짓진 못했다.

무사 1,2루에서 들어선 김선빈이 4-6-3 병살타를 쳤고, 다음 타자 아데를린은 치리노스의 145㎞ 투심이 손에서 빠지면서 머리 뒤쪽에 맞아 다시 2사 1,3루가 됐다. 하지만 김호령이 삼진으로 물러나 아쉬움을 삼켰다.

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KIA 구단은 아데를린의 상황에 대해 "후두부 사구로 인해 선수 보호 차원에서 교체 예정"이라며 "구단 지정병원(선한병원)으로 이동해 검진 예정"이라고 전했다.

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카스트로의 단기 대체 외국인선수로 한국 땅을 밟은 아데를린은 첫 4경기에서 4홈런 8타점을 터뜨리며 강렬한 임팩트를 남겼다. 하지만 이후 타격 페이스가 꾸준히 떨어졌다. 14경기째를 소화중인 이날 타율은 2할3푼5리에 그치고 있다.

경기전 이범호 KIA 감독은 아데를린을 4번에서 6번으로 내린 데 대해 "아데를린의 타격 컨디션이 좋아보이지 않고, 나성범은 페이스가 올라오고 있다. 김도영 바로 뒷 타순이라 중요한 위치라서 그런지 아데를린이 부담을 느끼는 것 같다"라며 "김선빈을 4번으로 쓸까 싶었는데, 그래도 4번은 덩치가 중요한 것 같다. 아데를린은 당분간 하위타순에서 편하게 치게 해줄 예정"이라고 설명한 바 있다.

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광주=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com