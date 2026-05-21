롯데, 한화전 두 판 다 이겼다! 8-2 완승 → 이제 빠따도 무섭다. 현도훈은 감격의 첫 홀드! [대전 현장]

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 전민재가 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 전민재가 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 롯데 선발투수 나균안이 역투하고 있다.. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 현도훈이 감격의 첫 홀드를 기록했다. 롯데는 대전 원정서 치른 두 경기를 모두 승리했다.

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롯데는 21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 경기에서 8대2로 승리했다. 19일 승리 후 20일은 우천 취소. 롯데는 승패마진 +2를 알차게 챙겼다.

선발투수 나균안이 5⅓이닝 2실점 호투했다. 두 번째 투수 현도훈이 6회 1사부터 7회까지 무실점으로 책임졌다. 현도훈은 프로 첫 홀드를 달성했다. 8회와 9회는 박정민 정철원이 깔끔하게 정리했다.

전민재가 4타수 2안타 3타점으로 타선을 이끌었다.

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2회초 롯데가 선취점을 뽑았다. 전민재가 두 경기 연속 홈런을 때렸다. 1사 후 한동희가 중전 안타를 치고 나갔다. 전준우가 중견수 뜬공 아웃됐다. 2사 1루에서 전민재가 좌측 담장을 넘겼다. 전민재는 정우주의 148 패스트볼을 잡아당겼다. 시즌 3호.

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3회초에는 고승민의 홈런이 터졌다. 고승민은 2사 주자 없는 상황에서 솔로 홈런을 쐈다. 고승민은 실투를 놓치지 않았다. 150 패스트볼이 스트라이크존 한복판으로 날아들었다. 고승민은 우측 몬스터월을 훌쩍 넘겼다. 시즌 2호.

3-0으로 앞선 롯데는 4회와 5회 착실하게 1점씩 보탰다. 4회초 1사 후 전준우 전민재의 연속 2루타로 간단하게 1점을 보탰다. 정우주를 마운드에서 끌어내렸다. 5회초에는 착실한 팀배팅으로 1점을 만들었다. 장두성이 볼넷 출루 후 2루를 훔쳤다. 고승민이 2루 땅볼 진루타. 1사 3루에서 레이예스가 좌익수 희생플라이로 장두성을 불러들였다.

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 4회초 실점한 정우주가 마운드를 내려가고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 8회말 롯데 박정민이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 6회말 롯데 현도훈이 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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한화는 5회말 간신히 점수를 얻었다. 무사 1루에서 김태연이 유격수 땅볼을 쳤다. 병살타성 타구였지만 롯데 유격수 전민재가 공을 놓치는 행운이 따랐다. 폭투가 겹쳐 무사 2, 3루. 심우준 좌전 안타와 이진영 중견수 희생플라이가 이어져 2점을 따라갔다.

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5-2로 쫓긴 롯데는 7회초 먼저 달아났다. 주도권 싸움에서 밀리지 않았다. 선두타자 손성빈이 좌전 안타로 출루했다. 장두성이 보내기번트를 잘 댔다. 고승민이 삼진을 당했다. 2사 2루에서 레이예스가 해결사였다. 좌익수 앞에 적시타를 터뜨렸다.

롯데는 9회초 승부에 쐐기를 박았다. 2사 1, 2루에서 황성빈이 우측에 싹쓸이 3루타를 쳤다.

롯데는 6점 차로 도망가면서 마무리 최준용도 아꼈다. 9회말 정철원이 출동해 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com