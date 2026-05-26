라우어 괜히 내보냈나…토론토 또 선발 부상 악재, 시즈 '햄스트링 부상' IL 등재

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[스포츠조선 박상경 기자] 이쯤되면 에릭 라우어(현 LA 다저스)를 괜히 내보냈나 싶을 듯 하다.

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토론토 블루제이스가 또 선발 부상 악재를 만났다. 딜런 시즈가 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 다쳐 15일짜리 부상자 명단(IL)에 등재됐다. 시즈는 지난 25일(이하 한국시각) 피츠버그 파이어리츠전에 선발 등판해 4⅔이닝 4안타(2홈런) 1볼넷 8탈삼진 2실점을 기록했다. 팀 타선의 득점 지원 실패로 패전 투수가 된 바 있다.

존 슈나이더 감독은 26일 마이애미 말린스전을 앞두고 시즈의 부상 소식을 알렸다. 그는 "상황이 그리 심각해 보이진 않아 다행"이라며 "정확한 회복 기간은 알 수 없지만, 최소한의 기간이 되길 바란다"고 말했다.

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시즈는 올 시즌 11경기 62이닝을 던져 3승3패, 평균자책점 3.05다. 케빈 가우스먼(4승3패, 평균자책점 3.23)에 이어 팀내 다승 2위이자, 시즌 개막 후 꾸준하게 선발 로테이션을 돈 유이한 투수다. 지난해 샌디에이고 파드리스와 계약이 끝난 뒤 FA자격을 얻어 토론토와 7년 총액 2억1000만달러 계약을 맺으면서 구단 사상 최고액 계약 투수 반열에 올랐다. 개막 후 승수 쌓기에는 운이 따라주지 않고 있으나, 뛰어난 탈삼진 능력을 앞세워 가우스먼과 함께 원투 펀치 역할을 해줄 것이라는 기대치를 충족시켰다. 그러나 이번 부상으로 질주가 멈춰섰다.

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햄스트링 부상은 최소 2주 이상의 휴식 기간이 필요하다. 이후 단계별 투구 프로그램에 따라 조정을 거치고, 이상이 발견되지 않는다고 해도 한 달 가까운 시간이 소비될 것으로 보인다.

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토론토는 올 시즌 초반 트레이 예세비지, 호세 베리오스, 코디 폰세, 맥스 슈어저 등 선발 자원이 줄부상하면서 고전 중이다. 대체 선발로 기용했던 라우어는 오프너 기용에 불만을 품고 공개적으로 슈나이더 감독에게 불만을 드러냈다가 최근 방출 대기 명단에 올랐고, 다저스로 현금 이적했다. 예세비지가 복귀하면서 숨통이 트이는 듯 싶었지만, 이번엔 시즈가 IL에 오르면서 슈나이더 감독의 고민은 더욱 깊어지게 됐다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com