4년 48억이 비싸다고? 어느덧 타격 1위 눈앞…'절치부심' 최원준, 자리가 사람을 만든다

1일 대전한화생명볼파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 KT 최원준이 2루타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.01/

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 4회말 무사 1루 KT 최원준이 2루를 훔치고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.29/

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회말 KT 김현수가 KIA 김태형을 상대로 투런홈런을 날렸다. 득점한 최원준과 하이파이브를 나누고 있는 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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[스포츠조선 김영록 기자] "그 어느 때보다 간절하게 준비한 시즌이다. 커리어하이를 기대하고 있다."

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지난 겨울 KT 위즈 최원준(29)이 품었던 독기가 그라운드에서 꽃피고 있다.

최원준은 올해 타율 3할6푼7리 1홈런 26타점 OPS(출루율+장타율) 0.913을 기록중이다. 단연 생애 최고의 시즌이다.

4월 타율 3할1푼4리였던 최원준은 5월 들어 타율 4할5푼2리를 몰아치며 기록을 한껏 끌어올렸다. 어느덧 한때 5할을 넘보던 SSG 랜더스 박성한(3할6푼9리)의 턱밑까지 따라붙었다.

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지난해 최원준의 성적은 타율 2할4푼2리에 100안타, 6홈런 44타점 OPS(출루율+장타율) 0.621이었다. FA 영입 당시 4년 48억원이란 몸값에 야구계는 '오버페이'라며 들끓었다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 8회말 1사 2루 KT 최원준이 안타를 날리고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

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하지만 선수의 가치는 시장에서 결정하는 법. KT는 원소속팀 NC 다이노스와의 치열한 눈치싸움 끝에 최원준 영입에 성공했다. 이 과정에서 몸값이 오르는 건 당연한 일이었다.

남은 건 선수가 보답하는 일 뿐. KT가 최원준에게 기대하는 건 좋은 외야 수비, 테이블세터로서의 역할, 자신감과 에너지가 넙치는 플레이다. 최원준은 이번 시즌에도 1~2번을 도맡으며 팀 공격을 이끄는 돌격대장으로 활약중이다.

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나도현 KT 단장은 최원준에 대해 "아직 전성기가 오지 않았을 뿐"이라고 했다. 이강철 KT 감독 역시 "타고난 테이블세터다. 충분히 믿고 기회를 주면, 결과로 보답할 선수"라고 평가했다. 최원준도 "30도루-100득점을 1차 목표로 두겠다. KT는 올해 우승이 가능한 팀이다. 나는 커리어하이를 기록할 수 있도록 노력하겠다"며 각오를 다졌다.

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아직 5월말이긴 하지만, 최원준의 호언장담은 현실로 드러나고 있다. 최원준은 규정타석을 채운 외야수 중 타율-안타 1위, 타점 공동 9위, OPS 4위, 도루 2위 등 공격 전부문에 자신의 이름을 올리며 지난 겨울 자신을 외면했던 이들에게 경종을 울리고 있다. 숨은 가치를 알아본 KT만 웃는다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT 최원준이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com