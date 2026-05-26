"선발이 필요해" ERA 7.31 타무라 퇴출 → 새 아쿼 사실상 확정…"입단 마무리단계" [잠실포커스]

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "사실 기대가 컸는데…새로운 아시아쿼터 선수는 선발 자원이다."
두산 베어스가 마침내 결단을 내렸다. 부진을 거듭하던 아시아쿼터 타무라 이치로를 방출하고, 새 외인 영입이 막바지 단계다.
26일 잠실에서 만난 김원형 두산 감독은 새 아시아쿼터 선수에 대해 "불펜보다는 선발 자원으로 뽑아달라고 했다"고 밝혔다.
"벌써 날이 제법 더운데, 선발들이 휴식이 필요할 때 병행하면 좋을 것 같다. 불펜은 어느 정도 자리가 잡혔고, 김택연도 돌아오고 하니까, 선발투수야말로 체력과의 싸움 아니겠나. 지난번에 (최)민석이 한번 쉬어줬듯이, 휴식이든 부진이든 한번쯤 쉴 타이밍이다."
두산이 새 외국인 투수는 타카다 타쿠토(24·오이식스 니가타 알비렉스)가 유력하다. 김원형 감독은 "메디컬하고 행정 절차만 남은 단계"라면서도 확정적으로 답하진 않았다. 다만 "소속팀(니가타)은 2군은 아니지만, 일본프로야구 2군 리그에 속해서 뛰는 팀이다. 그 투수는 계속 선발 로테이션을 돌았다고 하니까…우완, 좌완 여부는 신경쓰지 않았다"고 강조했다.
이날 두산은 1군에 투수 이용찬, 내야수 이유찬을 나란히 등록했다.
김원형 감독은 "이용찬이 오랜만에 1군에 돌아왔다. 타이트한 경기보다는 천천히 상황을 보겠다. 혹시 또 모른다. 연장전 가면 어떻게 될지"라며 웃었다.
이어 이유찬에 대해서는 "경기중에 조금 아쉬운 모습이 나와서 내려갔는데, 2군에서 또 열심히 하고, 타격에서 좋은 모습도 보여줬고, 우리가 지금 박준순이 빠지면서 내야수가 필요한 시점이라 올렸다"면서 "1군 올라왔으니까 열심히 잘할 것"이라고 격려했다.
잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com