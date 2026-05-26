'홈 돌진' LG 천성호 "이따 페라자 영상 보겠습니다" [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 천성호가 팀을 위기에서 구했다. 1점차 승부에서 결승타의 주인공이 됐다. 다만 천성호는 홈에서 잡혔다.

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LG는 26일 부산 롯데전 2대1로 승리했다. 1-1로 맞선 7회초 무사 1루에서 천성호가 좌익선상 2루타를 때렸다. 경기는 7회 강우콜드로 끝났다.

천성호는 초구 번트에 실패했다. 페이크번트로 강공 전환 후 적시타를 폭발했다.

천성호는 "번트를 잘 대서 (박)동원이 형한테 좋은 찬스를 만들어 주고 싶었다. 번트를 초구에 성공하지 못하면 마음적으로 많이 쫓긴다. 그런데 운이 좋게 타구가 좋은 방향으로 갔다. 오늘 하늘이 많이 도와주는 날인것 같다"며 웃었다.

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천성호는 24일 경기에도 추격에 불을 지피는 2루타를 폭발했다. 타격감이 서서히 올라오는 중이다.

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천성호는 "아직 경기가 많이 남았다. 그 전에 너무 못 했다. 올라왔다고 하기에는 조금 이르다. 그래도 일요일에 안타가 나오고 오늘 연습할 때 감이 좋았다. 자신 있게 들어갔는데 결과가 좋았다. 앞으로도 그냥 나를 믿고 하는 게 중요한 것 같다"고 말했다.

천성호는 이어진 플레이에서 1사에 3루 주자가 됐다. 송찬의가 삼진을 당하는 순간 리드 폭이 컸다. 롯데 포수 손성빈이 3루에 공을 던져 런다운에 걸렸다. 천성호는 홈으로 뛰었다가 잡혔다.

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마침 이날 창원에서 열린 한화와 NC의 경기에 천성호가 참고할 만한 장면이 나왔다. 한화 페라자가 홈에서 타이밍이 늦었다. 그런데 태그를 네 차례 피하는 스텝을 밟으면서 기가막히게 홈을 터치했다. 우천 노게임 처리되면서 공식 기록으로 인정을 받지는 못했다.

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천성호는 "그러면 안 되지만 사실 상대방의 실수를 바라면서 뛰었던 것 같다. 3루로 돌아가봤자 어차피 아웃이었다. 그래서 한번 승부를 봤다. 홈에서 작은 실수라도 나오면 가능성이 있었다. 어차피 아웃이 될 것 같아서 그렇게 했다"고 돌아봤다.

취재진이 페라자의 진기명기를 천성호에게 전달했다. 천성호는 "원래 하이라이트는 끝나면 다 챙겨보는 편이다. 야구 보는 걸 좋아해서 다른 팀 경기도 다 본다. 이따 한 번 보겠다"며 기대감을 나타냈다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com