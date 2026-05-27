"며칠 전에는 신청해라" 특타 준비에 고척돔 강제 소등…"당황스럽더라, 이해해줬으면"

26일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성-키움전. 관중석이 만원 관중으로 가득 차 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.26/

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[고척=스포츠조선 이종서 기자] "소등 협의가 잘 안됐는지…."

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설종진 키움 히어로즈 감독이 27일 고척 스카이돔에서 열리는 KIA 타이거즈와의 경기를 앞두고 '강제 소등' 논란에 대한 생각을 밝혔다.

지난 26일 키움은 KIA에 2대5로 패배했다. KIA 선발 김태형에게 6이닝 동안 노히트로 막히는 등 타선이 좀처럼 터지지 않았다. 안우진이라는 에이스를 내고도 진 경기라 키움으로서는 더욱 아쉬울 수밖에 없었다.

경기 후 키움은 '특타'를 진행하려고 했다. 그러나 고척스카이돔 관리 주체인 서울시설관리공단은 사전 협의가 없었다며 그라운드 조명을 소등했다. 결국 키움은 그라운드에서 특타를 진행하지 못했다.

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설 감독은 "경기를 마친 뒤 수석코치가 와서 특타를 했으면 좋겠다는 말을 했다. 그렇게 하자고 했는데 소등 협의가 안 됐는지 불을 다 끄더라. 당황스러웠다"라며 "서울시설공단에서는 3~4일 전에는 미리 이야기를 해달라고 하는데 사실 특타라는게 경기 끝나고 결정하는 것이다. 우리 마음대로 하겠다는 게 아닌 공단에서도 이런 사정을 이해해줬으면 좋겠다"고 이야기했다.

26일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움 설종진 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.26/

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이전에도 이런 일이 있었는 지에 대해 질문이 나오자 설 감독은 "부임하고 그라운드에서 특타를 진행하려는 건 처음이었다. 그 전에도 지하 실내 연승장에서 티를 친다거나 기계 볼을 친 적은 있다고 하더라. 실내에서 치기보다는 바깥에서 치는 게 좋다는 생각에 진행해 운영팀을 통해 요청했는데 협의가 잘 안 돼 안타깝다"고 이야기했다.

설 감독은 이어 "어제도 김태형 선수가 잘 던지기도 했지만, 우리 선수들이 안타를 못 친 것도 있다"라며 "특타라는 게 기술적인 것도 있지만, 정신력 강화를 위한 메시지를 전하는 것도 있다. 지금 이 시점이 조금 힘든 시기다. 연승을 하다가 연패에 빠졌다. 선수들에게 강한 메시지를 주기 위해서 하는 것"이라고 덧붙였다.

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일부에서는 매일 훈련을 신청한 뒤 상황에 따라 결정하면 된다는 의견도 주고 있다. 설 감독은 "운영팀과 잘 협의해보겠다"고 이야기했다.

고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com