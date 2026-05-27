염경엽 감독, '주루사' 천성호 감쌌다. 손성빈을 칭찬 → "그런 위험 감수하는게 컨택 플레이, 박해민이었어도 살까 말까" [부산 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 염경엽 LG 트윈스 감독이 홈에서 잡힌 천성호를 옹호했다. 국내 최정상급 주루 능력을 보유한 박해민이었다고 해도 위험했을 것이라고 진단했다.

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염 감독은 27일 부산 롯데전을 앞두고 전날 경기를 돌아봤다.

LG는 롯데에 7회 2대1 강우콜드 승리를 거뒀다.

1-1로 맞선 7회초에 천성호가 결승 적시 2루타를 때렸다. 다만 천성호는 1사 3루에서 송찬의가 삼진을 당할 때 리드 폭이 넓었다. 3루 귀루에 실패한 뒤 홈에서 아웃됐다.

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염 감독은 "3루로 돌아갔어도 잡혔다. 우리 시스템 상 타자가 스윙이 나오면 주자는 앞으로 쏠리게 돼 있다. 롯데 포수가 잘했다고 봐야 한다. 잡자마자 바로 3루로 쏘더라. 정말 (박)해민이 정도였다면 모를까. 보통 (포수가)잡자마자 그렇게 바로 던지지는 않는데 공도 워낙 정확하게 들어갔다"고 복기했다.

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송찬의가 헛스윙 삼진을 당하는 순간 롯데 포수 손성빈이 신속하게 3루로 송구했다. 3루 귀루가 늦었다고 판단한 천성호는 차라리 홈을 노렸다.

염 감독은 "어차피 우리도 승부를 거는 상황이었다. 스타트가 늦어서 홈에서 잡히는 것 보다는 그게 낫다. 컨택 플레이를 하는데 홈에서 아웃되면 그 의미가 없다"고 짚었다.

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이 장면에 대해서 천성호는 "그러면 안 되지만 사실 상대방의 실수를 바라면서 뛰었던 것 같다. 3루로 돌아가봤자 어차피 아웃이었다. 그래서 한번 승부를 봤다. 홈에서 작은 실수라도 나오면 가능성이 있었다. 어차피 아웃이 될 것 같아서 그렇게 했다"고 밝혔다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com