선수들은 ABS 무조건 싫어한다? 오해와 진실 "저희도 좋습니다. 다만 이것만큼은 꼭..." [KBO ABS 현실을 진단한다 ④]

허구연 KBO 총재. 스포츠조선DB

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KBO리그에 자동볼판정시스템(ABS)이 도입된지 벌써 세번째 시즌이다. 야구 선진국 미국과 일본을 포함한 전 세계가 KBO리그를 주목하고 있다. 프로 리그 최초의 ABS 시스템 도입, 혁신으로 평가받는다. 팬들은 '공정'의 가치에 열광한다. 이제 감독, 코치, 선수와 심판들이 볼 판정을 놓고 얼굴을 붉히는 일은 완전히 사라졌다.

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하지만 현장에서는 ABS의 현실에 대해 얘기하고 싶은, 하지만 얘기할 수 없는 것들이 많다. 박민우(NC)가 얼마전 총대를 멨다. 어디서나 똑같다는 스트라이크존이 매일 바뀐다고 지적했다. 팬들이 믿는 ABS를 선수들은 의심하고 있다. 진실은 뭘까. 스포츠조선은 외부에서는 쉽게 알 수 없던 현재 KBO리그 ABS에 대한 현장의 반응, 그리고 KBO의 얘기를 들어봤다. 10개 구단 전력 분석팀, 데이터 분석팀과 주축 선수 총 40명이 ABS에 대해 입을 열었다. <편집자주>

① "경기마다, 심지어 이닝마다 달라진다" 구단들은 왜, ABS를 '전력 분석' 하고 있나

② "황성빈 다음 레이예스, 지옥입니다" KBO ABS의 실태, 선수들의 생생한 증언

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③ 불신의 원인은 과연 무엇인가. 핵심은 PTS 시스템의 딜레마

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④ "ABS 찬성합니다. 다만..." 현장에서 얘기한다. ABS 어떻게 발전돼야 할까

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 시범경기. 1회초 연이은 ABS 추척 실패로 송수근 주심이 시스템을 체크하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/

[스포츠조선 김용 기자] "ABS 찬성합니다. 저희도 좋아요."

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KBO 허구연 총재의 야심작, ABS에 대한 큰 오해가 있다. 선수들이 ABS를 싫어할 거라는 것이다. 주요 선수들이 인터뷰를 할 때마다 불만을 드러내고, 실제 경기 중에도 납득 안 가는 판정에 투수, 타자 가릴 것 없이 격한 감정들을 표출해왔다.

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하나 바뀐 건, 심판과 싸우는 모습 없이 혼자 분을 푸니 퇴장 등의 극단적 상황은 벌어지지 않는다는 점.

하지만 이번에 선수들과 ABS에 대해 직접 들으면서 ABS를 반기는 선수들이 매우 많다는 것을 알 수 있었다. 미국 메이저리그는 올해부터 챌린지 시스템을 도입했다. 한국은 모든 판정을 ABS에 맡긴다면, 미국은 예전처럼 주심이 판정을 하되, 투수나 타자가 이의를 제기할 시 호크아이 기반 시스템으로 확인할 수 있게 한 것. "우리도 미국처럼 챌린지 시스템을 도입하면 좋겠다"는 의견도 있다.

하지만 한 외국인 선발 투수는 "메이저리그의 챌린지 시스템도 결국 ABS 시스템 안에 있는 것이다. 그래서 나는 챌린지 시스템보다는 현재 KBO의 ABS 시스템이 좋은 것 같다"고 자신의 생각을 밝혔다.

수도권 구단 마무리 투수는 "점점 개선된다면 ABS는 괜찮은 것 같다. 심판과 다툴 일이 없다. 그런 스트레스는 사라진다. 투수, 타자에게 공평하게 적용되기 때문에 그걸 누가 더 잘 분석하고 이용하느냐 그 차이인 것 같다"고 했다.

24일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 9회말 2사 1, 2루. LG 박해민이 키움 유토를 상대로 끝내기 3점 홈런을 날렸다. 환호하고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.24/

ABS 예찬론을 펼치는 선수도 있었다. 수도권 구단 한 필승조 투수는 "ABS가 도입되면서 판정의 공정성이 확실히 높아진 것은 사실이다. 과거처럼 특정 팀이나 선수가 판정의 수혜를 더 받거나 덜 받는다는 소모적인 논란은 이제 완전히 사라졌다"면서 "특히 투수 입장에서는 ABS가 긍정적으로 작용하는 부분이 많다. 타자들은 존 뒷선에 살짝 걸치는 공, 이른바 '묻은 공'에 대해 불만이 많지만, 투수 입장에서는 그 끝선을 조금이라도 통과하면 스트라이크 판정을 받을 수 있기 때문에 유리하다. 또한, 포수의 미트질(프레이밍)이나 심판의 개인적인 성향에 구애받지 않고, 오직 내가 던진 공의 궤적 자체만으로 정확하게 평가받을 수 있어 마운드 위에서 유리하게 작용할 때가 많다"고 강조했다.

많은 구단과 선수들이 결론을 내린 건 "ABS는 좋다, 다만 구장별이든, 경기별이든 일관성만 유지하면 더 좋겠다"는 것이다.

그렇다면 선수들은 ABS가 어떻게 보완돼야 더 좋은 플레이를 보여줄 수 있다고 생각할까.

지방 구단 토종 에이스는 "투수 입장에서 특히 좌-우 판정 폭 변화는 너무나 혼란스럽다. 타자의 키가 반영되는 구조라 상-하 판정 변화는 수용이 가능하다. 하지만 좌-우가 흔들리는 건 제발 잡아주셨으면 좋겠다"고 했다. 이 선수는 극강의 제구력을 자랑하는 투수다.

17일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 9회말 1사 1,3루 KT 대타 이정훈이 끝내기 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.17/

현실적 어려움을 호소하는 얘기도 물론 있었다. 이번 시리즈 내내 언급된 '모서리존', '묻은 공' 얘기다. 아무리 ABS 존 안에 들어온다 해도, 상식선에서 타자가 도저히 칠 수 없는 공들이 스트라이크 판정을 받는 건 수정돼야 한다는 것이다. 수도권 한 주전 외야수는 "입체 존 뒷선 판정의 오류를 얘기하고 싶다. 스치기만 해도 스트라이크가 되는 것은 문제다. 명박한 볼 궤적이었지만, 스트라이크존 뒤쪽 끝선에서 살짝 걸치고 지나가는 공도 스트라이크가 된다. 야구에서 스트라이크의 본질은 '타자가 칠 수 있는 공'이다. 타격 포인트가 형성되는 홈플레이트 앞쪽에서 이미 볼로 판단된 공이 포수 미트에 들어가기 전에 스트라이크가 되는 건 납득할 수 없다"고 토로했다.

이는 지도자들도 공통으로 하는 얘기다. 대표적인 게 사각존 모서리를 둥글게 깎거나, 공이 걸치기만 해도 스트라이크카 아니라 일정 면적 이상을 통과해야 스트라이크로 해야 한다는 것. 타자가 아예 칠 수 없는 공들이 많다는 데는 공감대가 형성돼있다.

KBO는 이에 대해 "KBO는 구단, 선수들의 의견에 늘 귀를 기울이려 한다. 궁금한 점이나 의문 사항, 불만 사항이 있으면 언제든 소통할 수 있다. 원하는 자료도 즉시 피드백한다"고 강조하며 "현재 시스템에 만족하지 않고, 더 완벽한 체계를 갖추기 위해 고민하고 노력하고 있다"고 입장을 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com