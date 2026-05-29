"지난 시즌 신인 위주 기용 방식은 실패"…설종진 감독 '인정'→베테랑 전면 배치 '팀 체질 개선은 현재진행형'

잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "지난 시즌 신인 위주 기용 방식은 실패했다."

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키움 히어로즈 설종진 감독이 실패를 냉정하게 돌아보며 올 시즌 라인업 구성의 패러다임 변화를 설명했다. 지난 시즌 키움은 신인급 선수들을 위주로 선발 라인업을 꾸렸지만, 올해는 180도 달라진 기조를 보이고 있다.

서건창, 안치홍, 임병욱, 최주환 등이 타선의 앞을 든든하게 받치고, 하위 타선에 신인급을 배치하는 형태가 완벽하게 팀의 공식으로 굳어졌다. 무조건적인 어린 선수 위주의 기용 대신, 확실한 뼈대를 세우겠다는 설 감독의 의중이 반영된 결과다.

설 감독은 지난해 신인 위주의 기용 방식에서 올해 베테랑 중심으로 급격하게 선회를 선택한 이유에 대해 솔직한 심정을 털어놨다. 설 감독은 "워낙 성적이 안 좋았으니 그 변화를 좀 줘야 되지 않을까 했다"며 고개를 숙였다.

고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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그 변화의 핵심은 결국 '경험'이었다. 설 감독은 "변화를 주기 위해서는 일단은 그래도 좀 경력이 있는 선수가 먼저 스타팅 나가는 게 맞다고 생각했다"며 "전반기까지는 그런 베테랑 선수들 위주로 해서 라인업을 짜서 경기 운영을 하는 게 어떠냐고 모든 코칭스태프랑 상의해서 결정을 내렸다. 지금까지는 괜찮다고 생각하고 있다"고 변화의 배경을 짚었다.

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"올해는 엔트리 자체도 신인급은 조금 덜 넣고 베테랑 선수 위주로 가자고 준비했던 게 잘 맞은 것 같다."

그의 말처럼 올 시즌 키움 타선은 베테랑들의 '솔선수범'과 이를 보고 배우는 아기 영웅들의 형태로 굳어졌다. "계획에 맞춰서 베테랑 선수들이나 중간에 있는 선수들이 준비를 잘 해줬다. 그리고 또 캠프 때도 솔직히 훈련을 많이 했다. 고참도 배팅에서 예외 없이 했고, 고참들이 앞에서 나서주니까 또 그것을 보고 신인 선수들이 좀 따라오는 경향이 있어서 거기에 대해서 만족하고 있다."

고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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산전수전 다 겪은 베테랑들이 타석 안팎에서 중심을 잡아주자 하위 타선에 배치된 신인 선수들 역시 조급함을 버리고 차분하게 배트를 돌릴 수 있는 환경이 조성됐다는 것. 고참들의 땀방울이 팀 전체의 체질 개선으로 이어진 셈이다.

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확실한 구심점 없이 신인 선수들로만 라인업을 채웠던 지난 해의 결과는 최하위 추락이라는 뼈아픈 대가로 돌아왔다. 베테랑을 전면 배치해 지난 해 실패를 반복하지 않겠다는 키움의 전략이 제대로 통할지 계속 지켜볼 일이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com