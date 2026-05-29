[롯데 관전평] 이래서 황성빈을 썼구나 → 김태형 감독 눈에만 보이는 것. '8타수 무안타' 황성빈을 톱타자로 낸 이유

부산=한동훈 기자

사진제공=롯데자이언츠

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[부산=스포츠조선 한동훈 기자] "어떤 상황에서 기질이라는 게 있다."

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김태형 롯데 자이언츠 감독은 28일 부산 LG 트윈스전 라인업 카드에 황성빈 이름을 제일 위에 적었다. 황성빈은 지난 경기 4타수 무안타, 지지난 경기도 4타수 무안타였다.

반면 역할이 다소 중복되는 장두성은 타율이 좋았다. 지난 경기 5타수 2안타, 지지난 경기 3타수 2안타였다. 김 감독은 장두성을 벤치로 불러들이고 황성빈을 선발 리드오프로 기용했다.

라인업이 공개되고 갸우뚱 할 수밖에 없었다. 숫자만 보면 장두성이 빠진 이유가 궁금했다.

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김 감독은 경기를 앞두고 "어떤 상황에서는 기질이라는 게 있다. 2할3푼을 치고 있어도 지금 딱 칠 것 같은 선수가 있다"면서 자세한 설명은 생략했다.

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롯데는 변화가 필요했다. 3연패를 끊어야 했다. 27일 경기도 6-1로 앞선 상황에서 추가점을 내지 못해 뒤집혔다. 쫓기는 압박감 속에서도 강한 정신력으로 버텨내며 임무를 수행해줄 해결사가 필요했다.

김 감독의 판단은 옳았다. 황성빈은 결승 적시 3루타와 멋진 주루플레이로 쐐기 득점까지 만들어냈다. 롯데는 5-0으로 앞서다가 5-5로 따라잡혀 전날 악몽이 되살아나는 듯했지만 황성빈이 해결사였다. 롯데는 LG의 추격을 뿌리치고 8대5로 이겼다. 황성빈은 5타수 2안타 1타점 2득점 활약했다.

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경기 후 황성빈은 "감독님이 제 이름을 선발 명단에 넣어주셨을 때 이 자리에서 더 꾸준하게 계속 나가고 싶다는 생각이 제일 먼저 들었다. 사실 오늘 결과를 내지 못하면 내일은 또 못 나갈 수 있는 게 프로의 세계다. 오늘 하루 최선을 다해서 반드시 결과를 내겠다는 마음이다"라고 말했다.

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경쟁이라고 생각하지는 않는다.

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황성빈은 "(장)두성이가 나가도 제가 뛰는 것처럼 응원한다. 두성이도 똑같은 마음이라고 저는 생각한다. 그런 부분이 있어야 팀이 더 단단해진다. 누구든 잘해서 팀이 이기기만 하면 되니까"라고 밝혔다.

황성빈은 선배 박승욱을 특별히 언급했다.

"승욱이 형한테 물어봤다. 올 시즌 유독 잘 맞은 타구가 많이 잡힌다. 타율이 떨어지는게 눈에 보인다. 압박감으로 다가온다. 승욱이형이 저보다 더 오래 야구를 해봤고 선배다."

황성빈에 따르면 박승욱은 다음과 같이 조언했다.

"너도 기억하지 못할 때 빗맞은 타구 이상한 타구가 분명 안타가 됐을 것이다. 우리 아직 3분의 1도 안 했다. 그런 거에 스트레스 받지 말아라."

황성빈은 "승욱이 형이 저를 좀 많이 잡아줬다. 그래서 승욱이 형한테 고맙다고 한번 이야기하겠다"고 고마워했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com