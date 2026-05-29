원태인, 6이닝 3실점…디아즈 스리런 빼곤 '철벽'→총 110구 올시즌 최다 투구수

대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[대구=스포츠조선 고재완 기자] 원태인이 시즌 최다 투구수를 기록하며 시즌 3승에 한걸음 더 가까이 갔다.

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원태인은 29일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에 선발 등판해 6이닝 5안타(1홈런) 3볼넷 2사구 5탈삼진 3실점, 퀄리티스타트로 시즌 3승 요건을 갖췄다.

특히 이날은 총 110구를 던져 올 시즌 한경기 최다 투구수를 기록했다. 지난 19일 포항 KT 위즈전에서는 109구를 던진 바 있다.

4회까지는 이렇다할 위기도 없었다. 6-0으로 앞선 5회는 흔들렸다. 1사 후 박지훈과 손아섭에게 연속 안타를 맞아 1, 2루 상황에서 다즈 카메론에게 스리런포를 허용했다. 하지만 이후 김민석은 헛스윙 삼진 처리하고 양의지를 우익수 뜬공 처리하며 위기에서 벗어났다.

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6회 선두타자 박찬호에게 사구를 허용했지만 오명진과 이유찬을 연속 삼진으로 잡고 정수빈에게 투수 땅볼을 유도해 이닝을 끝냈다.

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이후 7회 마운드를 이재희에게 넘겼다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com