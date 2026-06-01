'자비로 美 유학→ERA 8.00' 방황, 그래도 헛된 시간 아니었다…'ERA 2.04' 특급 탄생 "그 과정에서 확신 찾았습니다" [인터뷰]

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 8회초 수비를 펼치는 한화 이상규. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

사진제공=한화 이글스

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 의심이 확신으로 변하는 순간. 또 한 명의 '특급 불펜'이 탄생했다.

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이상규(30·한화 이글스)는 2024년 시즌을 마치고 미국행 비행기에 몸을 실었다. 고액 연봉자는 아니었지만, 잘하고 싶다는 열망에 자비 유학을 택했다.

2015년 LG 트윈스에 입단한 이상규는 2020년 마무리투수를 잠깐 맡는 등 1군에서의 경쟁력을 보여줬다. 그러나 좀처럼 LG에서는 기회를 잡지 못했고, 2023년 시즌을 마치고 2차드래프트로 한화로 이적했다.

한화에서 멈춰있던 이상규의 '프로 시계'도 돌아가는 듯 했다. 2024년 8월24일 두산전에 구원 등판해 2이닝 무실점 피칭을 하며 1553일 만에 승리투수가 됐고, 눈물로 감격의 마음을 전하기도 했다.

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불꽃을 제대로 태워보겠다는 열정을 안고 떠난 미국. 그러나 2025년 이상규는 8경기 등판에 그쳤다. 그렇게 잊히는 듯 했지만, 이상규는 올 시즌 한화의 핵심 불펜으로 우뚝 섰다. 18경기에서 1승4홀드 평균자책점 2.86을 기록하는 등 가장 믿을 수 있는 카드로 거듭났다. 5월 평균자책점 2.04에 불과했다.

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지난달 31일 대전 SSG전에서는 선발 윌켈 에르난데스가 6이닝을 소화한 가운데 2이닝을 무실점으로 지우면서 다른 불펜 투수의 짐을 덜어줬다. 2-2로 맞선 7회초에 마운드를 넘겨받은 가운데 7회말과 8회말 팀 타선에서 점수를 내 6대2 승리를 이끌면서 645일 만에 승리투수가 되기도 했다.

이상규는 올 시즌 활약 비결을 두고 '마인드'의 차이를 이야기했다. 이상규는 "작년보다 구속이 더 잘 나온다. 비결은 자신감인 것 같다. 폼적인 부분도 있지만, 마인드가 많이 바뀌었다. 아무리 힘을 주어 세게 던진다고 해도 컨트롤만 흔들릴 뿐 구속은 똑같이 나오는 것 같아서, 거기서 자신감을 찾은 덕분에 좋은 결과가 나오는 것 같다"고 했다.

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그는 이어 "투구를 하면서 스스로 정립이 되고, 그 정립된 것에 확신을 가지니까 자연스럽게 자신감이 생겼다. 그전까지는 '이렇게 던지는 게 맞나', '이렇게 해야 되나' 하며 방황을 했다. 올해 2군에 갔다가 올라왔던 첫 경기가 KIA전(5월7일)이었는데 공을 던지고 나서 '이렇게 던져도 되겠다'는 생각이 들었다. 점수는 줬지만, 확신을 얻어서 지금은 이 밸런스대로 가자는 생각을 하고 있다"고 했다.

12일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기. 한화 이상규가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.12/

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미국행 이후 "많은 방황을 했다"고 한 그였다. 그러나 그 방황의 시간은 헛되지 않았다. 이상규는 "미국에 다녀와서 오히려 혼란이 너무 많았다. 다녀온 기간이 너무 짧기도 했고, '이렇게 하는 게 맞나' 하는 의구심 속에서 작년 한 해가 시작되었다. 미국에서 배워온 것을 온전히 내 것으로 만들려고 미국식으로만 던졌다. 하지만 짧은 기간 배운 것에 대한 확신이 없으니 '이렇게 하면 안 되나, 옛날 폼으로 다시 던져볼까' 하면서 계속 왔다 갔다 했다"라며 "혼란기를 거치며 습득하는 시간이 있었기에 1년이 지난 지금 오히려 그 과정을 통해 확신을 찾게 된 것 같다"고 했다.

올 시즌 주무기로 재미를 보고 있는 스위퍼도 미국에서 배웠다. 이상규는 "작년에도 쓰긴 썼지만, 1군에서는 자신감이 없어서 거의 던지지 못했다. 그러다 마무리 캠프 때부터 계속 던지다 보니 올해 더 확신이 생겨서 실전에서 많이 쓰고 있다"고 이야기했다.

사진제공=한화 이글스

박승민 투수코치의 한 마디 또한 이상규에게는 도움이 됐다. 이상규는 "작년에 박승민 코치님이 2군에 계실 때 '너는 문제없는 것 같다. 그냥 이렇게 던지면 된다'고 하셨다. 나 스스로 확신이 없다보니 투구를 할 때도 방어적으로 나오게 되더라. 고민이 많았는데 올해 1군에서 다시 보시고는 '2군에서 말했던 것처럼 아무 문제가 없는데, 넌 대체 왜 1군만 오면 왔다 갔다 하는지 모르겠다'고 하셨다. 그 말씀에 확신이 조금 더 생겼고, 지금의 좋은 결과가 나오고 있다"라며 "또 스트라이크존 활용법도 말씀해주셨는데 지금 내 투구와도 잘 맞아 자신감이 생겼다"고 말했다.

좋은 투구가 이어지고 있던 가운데 최근 몇 경기에서는 견제에서 실책이 나왔다. 잔상이 남을 수도 있었지만, 이상규는 "야수 출신이라 견제나 PFP 같은 것에 자신이 있었다. 실책이 나왔다고 주눅드는 게 아닌 자신있게 더 하려고 한다. 보는 사람이 불안하다고 느낄 수도 있겠지만, 흔들리지는 않겠다"고 강조했다.

올 시즌 목표는 풀타임. 이상규는 "내가 그동안 1군에서 1년 풀타임을 소화해 본 적이 없다. 그래서 보직은 내게 중요하지 않고, 1군에 1년 풀타임으로 얼마만큼 꾸준히 남아있느냐가 올 시즌 내 가장 큰 목표"라고 각오를 전했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com