'백투더 마이너' 김혜성, 트리플A 복귀전서 에드먼과 테이블세터 구성…무안타 2볼넷 1득점

사진출처=오클라호마시티 코메츠 홈페이지

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[스포츠조선 박상경 기자] 김혜성이 LA 다저스 산하 트리플A(오클라호마시티 코메츠) 복귀전에 나섰다.

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김혜성은 2일(한국시각) 미국 텍사스주 슈가랜드의 컨스틸레이션필드에서 펼쳐진 슈가랜드 스페이스 카우보이스(휴스터 애스트로스 산하)전에 1번 타자-2루수로 선발 출전해 3타수 무안타 2볼넷 1삼진 1득점을 기록했다. 지난달 30일 오클라호마시티행을 통보 받은 김혜성은 사흘 간 휴식 뒤 나선 이날 경기에서 안타를 신고하지 못했으나, 리드오프로 출전해 3타석을 소화하며 감각을 조율했다.

오클라호마시티는 이날 김혜성과 토미 '현수' 에드먼을 테이블세터로 내세웠다. 김혜성은 선발 브랜든 맥퍼슨과의 1회초 첫 타석 승부에서 3B1S에서 들어온 85.2마일 짜리 몸쪽 커터를 공략했으나 우익수 뜬공에 그쳤다. 공교롭게도 공을 잡은 건 대한민국 야구 국가대표팀 동료 셰이 위트컴이었다.

0-0 동점이던 3회초 2사 주자 없는 가운데 맞이한 두 번째 타석. 김혜성은 1B2S의 불리한 볼 카운트에서 두 번의 커트로 위기를 모면했다. 한 차례 볼을 걸러내고 커트, 또 볼을 골라낸 뒤 커트하는 끈질긴 승부로 풀카운트 찬스를 만들었다. 결국 10구째 84.9마일 체인지업이 바깥쪽 높은 코스로 빠지면서 김혜성은 볼넷 출루를 기록했다. 하지만 김혜성은 에드먼이 뜬공에 그쳐 진루하진 못했다.

사진출처=오클라호마시티 코메츠 홈페이지

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1-1 동점이던 6회초, 김혜성과 에드먼이 팀에 리드를 안기는 득점을 합작했다. 선두 타자로 나선 김혜성이 볼넷 출루한 뒤, 에드먼이 1S에서 들어온 몸쪽 낮은 코스 79.5마일 커브를 공략해 우측 담장을 넘기는 투런포로 연결했다. 김혜성과 에드먼이 나란히 홈을 밟으면서 오클라호마시티는 3-1로 리드를 되찾았다. 김혜성은 7회초 무사 1루에서 삼진에 그쳤고, 9회 무사 1루에서는 땅볼로 진루타를 만드는 데 만족해야 했다. 오클라호마시티는 이날 슈가랜드를 5대1로 제압했다.

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다저스는 김혜성의 타격 밸런스 문제가 마이너행의 원인이라고 밝혔다. 브랜든 고메스 단장은 "김혜성의 타격 셋업 자세에 몇 가지 문제가 생겼다. 데뷔 첫해에 나타났던 아쉬운 모습으로 조금씩 돌아가기 시작했다"고 지적했다. 이어 "트리플A 타격 코치들과 좋은 조정을 거쳤던 만큼 이번에도 좋은 메커니즘을 되찾도록 도울 것"이라고 설명했다. 데이브 로버츠 감독 역시 "김혜성의 스윙이 변했다. 하체를 제대로 활용하지 못하고 있다. 시즌 초반보다 헛스윙이 훨씬 많아졌다"고 분석했다. 이어서 "현재 다소 머뭇거리며 경기에 임하고 있는 것으로 보이기 때문에, 압박감이 덜한 곳에서 매일 경기에 출전하며 정기적인 타석 기회를 부여해 원래의 궤도로 되돌리려는 것"이라고 말했다.

이에 대해 김혜성은 "감독님 말씀에 확실히 동의한다. 몸 상태나 타격감이 최고가 아닐 때 확실히 나쁜 공에 배트가 나가거나 존에서 벗어나는 공을 쫓아가려는 경향이 있는 것 같다"며 "나 역시 그 부분을 잘 인지하고 있으며, (트리플A에서) 고치도록 노력할 것"이라고 말했다.

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김혜성이 재조정을 거친다고 해도 다저스가 그를 언제 부를 지는 미지수다. 재활 경기를 소화 중인 에드먼이 이달 콜업된다면 주전 2루수로 기용되는 상황. 앞서 부상에서 회복한 무키 베츠가 유격수 자리를 지키고 있는 것 뿐만 아니라 미겔 로하스, 알렉스 프리랜드 등 백업 자원들이 빅리그 로스터를 채우고 있다. 때문에 미국 현지에선 김혜성이 9월 확장 로스터 시기에 로버츠 감독의 부름을 받을 가능성에 무게를 두고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com