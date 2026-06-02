이럴수가! 오타니 밥상을 걷어 차다니 → 3안타 쳐봤자 프리먼·베츠가 다 망쳤다

Jun 1, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Los Angeles Dodgers shortstop Mookie Betts celebrates after hitting a single against the Arizona Diamondbacks in the second inning at Chase Field. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images

PHOENIX, ARIZONA - JUNE 01: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers celebrates with Mookie Betts #50 after scoring a run against the Arizona Diamondbacks during the third inning at Chase Field on June 01, 2026 in Phoenix, Arizona. Norm Hall/Getty Images/AFP (Photo by Norm Hall / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

PHOENIX, ARIZONA - JUNE 01: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers gestures to his dugout after hitting a double as Ketel Marte #4 of the Arizona Diamondbacks tags him during the third inning at Chase Field on June 01, 2026 in Phoenix, Arizona. Norm Hall/Getty Images/AFP (Photo by Norm Hall / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 3안타 분투했지만 팀 패배를 막지 못했다.

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다저스는 2일(한국시각) 애리조나 체이스필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 경기에서 1대4로 졌다.

오타니가 4타수 3안타 외롭게 싸웠다. 중심타자 프레디 프리먼과 무키 베츠가 부진했다. 프리먼은 4타수 무안타, 베츠는 4타수 1안타에 그쳤다.

오타니는 시즌 타율 2할8푼9리 OPS(출루율+장타율) 0.909를 기록했다.

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0-0으로 맞선 3회초 오타니가 선두타자로 등장했다. 오타니는 2루타를 터뜨렸다. 밥상을 차렸다.

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후속 앤디 파헤스의 2루타로 무사 2, 3루 대량 득점 찬스가 왔다.

프레디가 3루 땅볼에 그치면서 오타니의 득점으로 만족해야 했다. 파헤스도 2루에 묶였다.

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다음 타자 베츠도 결과가 나빴다. 베츠는 1루 뜬공으로 물러났다. 진루타도 실패했다. 카일 터커가 1루 땅볼 아웃됐다.

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5회초 1사 후 오타니가 다시 살아나갔다. 중전 안타 출루했다. 파헤스의 잘 맞은 타구가 중견수한테 잡혔다. 프리먼이 다시 평범한 뜬공을 치고 돌아섰다.

도망가지 못한 다저스는 6회말 동점을 허용했다. 7회말에 1-2 역전까지 당했다.

다저스는 8회초 오타니 타석이 돌아오면서 다시 희망을 가졌다.

선두타자로 등장한 오타니가 내야 안타로 또 출루했다.

이번에도 후속타 불발.

파헤스가 우익수 뜬공 아웃된 뒤 프리먼이 병살타를 치고 말았다.

찬스 뒤에 위기가 왔다. 다저스는 8회말 2점을 헌납, 승기를 완전히 빼앗겼다. 케텔 마르테에게 2점 홈런을 맞고 주저앉았다.

베츠는 9회초 정규이닝 마지막 공격 선두타자로 타석에 섰다. 베츠는 유격수 땅볼을 쳐 출루에 실패했다.

오타니가 수차례 기회를 만들었지만 적시타가 실종되면서 다저스는 패배를 받아들일 수밖에 없었다.

다저스 선발투수 에밋 시한은 6⅓이닝 2실점으로 잘 던졌다. 득점 지원을 받지 못해 패전투수를 떠안았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com