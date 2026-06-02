롯데 비상! 전민재 바로 병원 이동했다 → 왼손에 공 맞고 교체 [광주 현장]

19일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 2회초 2사 1루 롯데 전민재가 역전 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.19/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 전민재가 공에 맞아 교체된 뒤 바로 병원으로 이동했다.

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전민재는 2일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈전 5번타자 유격수로 선발 출전했다.

전민재는 0-1로 뒤진 4회초 1사 1루서 두 번째 타석을 맞이했다.

전민재는 2스트라이크 2볼에서 5구째 부상을 당했다. KIA 선발투수 네일이 던진 146㎞ 투심에 왼손을 맞았다.

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롯데는 대주자 김세민을 투입하며 전민재를 벤치로 불러들였다.

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전민재는 인근 병원으로 바로 이동했다.

롯데 관계자는 "왼쪽 손 부위에 맞았고, 정확한 확인을 위해 병원 방문해 검진 예정"이라고 밝혔다.

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전민재는 전날까지 50경기 176타석 타율 2할7푼5리 OPS(출루율+장타율) 0.741에 홈런 5방을 터뜨렸다.

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그는 최근 10경기 동안 홈런 4방을 몰아쳤다. 시즌 13~14홈런 페이스다. 타순도 5번타자까지 올라왔다.

이날 경기도 첫 타석에 안타를 쳤다.

전민재가 큰 부상이라면 롯데는 내야에 가장 중추적인 선수를 잃게 된다.

롯데는 초조하게 검사 결과를 기다리게 됐다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com