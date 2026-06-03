적시타로 리드 뽑았는데…수비 실수로 동점 허용, 글러브 벗으며 고개 숙인 이진영[잠실 현장]

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 양팀이 연장 승부 끝 3대3 무승부를 기록했다. 한화 이진영이 아쉬워하며 경기장을 빠져나가고 있다. 잠실=허상욱 기자

연장 11회말 2사 3루 한화 우익수 이진영이 두산 박찬호의 타구를 잡지 못하고 있다.

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 연장 11회초 리드를 가져오는 역전 2타점 적시타를 때려냈던 한화 이진영이 아쉬운 수비 실수에 고개를 숙였다.

Advertisement

3일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 1대1로 맞선 양 팀은 정규이닝에서 승부를 가리지 못하고 연장 승부에 돌입했다.

한화는 연장 11회초 선두타자 강백호의 내야안타와 노시환의 사구, 황영묵의 희생번트로 1사 2·3루 찬스를 만들었다. 이도윤이 자동 고의4구로 걸어나가며 1사 만루가 됐고, 이진영이 좌익수 앞 적시타를 터뜨려 한화의 3대1 리드를 이끌어냈다.

연장 11회초 2사 만루 이진영이 역전 2타점 적시타를 치고 하이파이브를 하고 있다.

연장 11회말 2사 3루 박찬호의 타구를 잡지 못하는 이진영

1대3으로 뒤지던 두산은 연장 11회말 양의지의 솔로포로 한 점차 추격에 성공했다.

Advertisement

1사 후 정수빈의 2루타로 2사 3루 찬스가 만들어졌고 박찬호가 우익선상으로 큼지막한 타구를 날렸다. 우익수 이진영이 타구를 쫓아갔으나 포구에 실패했고 3루 주자 정수빈이 홈을 밟아 3대3 동점이 됐다. 박찬호는 빠른 발로 3루까지 내달리며 끝내기 기회를 노렸다. 대타로 나선 김인태는 6구 승부 끝 박준영에 헛스윙 삼진을 당해 경기는 3대3 무승부로 끝이 났다.

3대3 무승부로 끝이 난 경기, 아쉬움 가득한 이진영의 발걸음

무거운 발걸음

Advertisement

경기가 끝나자 이진영은 아쉬움 가득한 표정으로 더그아웃으로 향했다. 자신의 적시타로 만들어낸 리드를 지키지 못한 이진영은 글러브와 장갑을 벗으며 말없이 그라운드를 빠져나갔다.