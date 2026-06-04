'실책 유발자' 혼자서 다하는 박해민, 역전 적시타에 KT 선발 강판시키고 상대 실책 유발하며 추가 득점까지[수원현장]

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 7회 1사 2루. 2루 견제구가 빠진 사이 득점까지 성공한 LG 박해민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 1회 2타점 적시타 날린 LG 박동원. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 6회 1사 1, 3루. 장준원 스퀴즈번트 때 3루주자 오윤석이 홈에서 태그아웃을 당하고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

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[수원=스포츠조선 송정헌 기자] '북 치고 장구 치고' 다했다. LG 트윈스 캡틴 박해민이 상대의 혼을 쏙 빼놨다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. LG 캡틴 박해민은 2번타자 중견수로 선발 출전했다.

LG는 1회 박동원의 2타점 적시타로 앞서나갔으나 3회 1실점, 5회 2실점을 내주며 역전을 허용했다. LG는 7회 또다시 승부를 뒤집었다.

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7회초 선두타자 송찬의가 좌전안타로 출루했다. 구본혁 희생번트로 1사 1루에서 신민재가 동점을 만드는 1타점 적시타를 날렸다. 이어진 1사 1루에서 홍창기 안타로 1사 1, 2루.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 7회 1타점 적시타 날린 홍창기. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 7회 1타점 적시타 날린 LG 박해민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 7회 1타점 적시타 날린 LG 박해민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

다음 타자 박해민이 2루주자 신민재를 불러들이는 역전 1타점 적시타를 날렸다. KT 선발 사우어는 1루 송구 실책까지 저질렀다. 1루주자 박해민은 2루까지, 3루주자 홍창기는 추가 득점에 성공했다.

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KT 사우어는 결국 강판 당했다. 사우어에 이어 마운드에 오른 손동현은 이어진 1사 2루에서 2루주자 박해민을 묶어두기 위해 2루에 송구했으나 볼이 외야로 빠져나갔다. 박해민이 3루로 향하는 사이 KT 중견수 힐라이드의 포구 실책까지 겹치며 박해민은 홈으로 내달려 득점에 성공했다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 7회 강판 당하는 KT 선발 사우어. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KBO리그 KT와 LG의 경기. 7회 1사 2루. 2루 견제구가 빠진 사이 득점까지 성공한 LG 박해민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.04/

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발 빠른 박해민을 묶어두려다 KT는 수비에서 아쉬운 연속 2실책이 나오며 추가 실점을 내줬다.

LG는 7회 4득점을 올리며 빅이닝을 만들며 KT를 상대로 역전에 성공했다. KT는 8회말 고졸 루키 이재원이 데뷔 첫 타석 2점 홈런을 날리며 마지막 추격에 나섰으나 9회말 LG 마무리 손주영이 무실점으로 이닝을 막아내며 7-5 승리를 지켰다.

리그 1-2위 맞대결에서 LG는 KT를 상대로 기분 좋은 역전승으로 위닝시리즈를 거뒀다. 반면, KT는 실책을 5개나 저지르며 LG에게 승리를 헌납했다.

LG 1번 타자 홍창기는 5타수 2안타 2득점으로 공격 선봉장을 맡았고, 2번 타자 캡틴 박해민은 공수에서 활약하며 승리를 책임졌다.