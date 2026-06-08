'15G 타율 0.096+수비 흔들'에 믿음까지 사라졌나…'276억 계약' 김하성, 또 결장 '돌파구가 안보인다'

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[스포츠조선 고재완 기자] 좀처럼 타격 부진의 늪에서 탈출하지 못하고 있는 김하성(31·애틀란타 브레이브스)의 입지가 메이저리그(MLB) 무대에서 점점 더 줄어들고 있다. 고연봉자라는 타이틀도 월드시리즈 우승을 노리는 '윈나우' 팀의 냉정한 승부 세계 앞에서는 아무런 보호막이 되지 못하는 모양새다.

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애틀란타는 8일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀란타 트루이스트 파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 홈 3연전 마지막 경기에서 3대2로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 하지만 팀의 승리 축제 속에서도 김하성의 이름은 찾아볼 수 없었다.

이날 월트 와이스 애틀란타 감독의 선택은 김하성이 아닌 호르헤 마테오였다. 마테오는 8번 타자 겸 유격수로 선발 출전해 1회부터 9회까지 그라운드를 끝까지 지켰다.

애틀란타는 6회까지 피츠버그에 0-2로 끌려가며 답답한 흐름을 이어갔다. 하지만 7회말 상대 실책과 볼넷 2개를 묶어 만든 1사 만루 찬스에서 마이클 해리스 2세가 싹쓸이 3타점 적시 2루타를 터뜨리며 단숨에 3-2로 경기를 뒤집었다.

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주전 유격수로 나선 마테오는 이 7회 역전 과정에서 귀중한 볼넷을 골라 출루하며 팀 승리에 징검다리 역할을 톡톡히 해냈다. 김하성은 벤치에서 팀의 역전극을 묵묵히 지켜봐야만 했다.

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김하성의 결장 횟수가 늘어나는 것은 최근 성적을 보면 고개가 끄덕여질 수밖에 없다. 한 마디로 공수 모두에서 완연한 슬럼프다.

6월 들어 7경기 중 단 2경기 출전해서 7타수 1안타를 기록중이다. 15경기 타율은 9푼6리, 출루율 0.175 OPS 0.272로 저조하다. 단순히 타격 지표만 무너진 것이 아니다. 과거 내셔널리그 유격수 부문 골드글러브를 수상할 당시 전 세계 야구팬들을 감탄케 했던 특유의 그물망 수비마저 최근에는 흔들리고 있다. 공수 밸런스가 한꺼번에 무너지면서 감독으로서도 2000만 달러(약 276억 원)의 고연봉 선수를 마냥 믿고 기용하기엔 부담이 따를 수밖에 없는 처지다.

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설상가상으로 현지 언론의 공식적인 트레이드 압박까지 시작됐다. 메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 이날 전담 기자들의 분석을 바탕으로 30개 구단에서 트레이드 칩으로 활용할 수 있는 선수를 1명씩 선정해 발표했다. 이 명단에서 샌프란시스코 이정후와 LA 다저스의 김혜성은 언급조차 되지 않았지만, 김하성은 애틀란타의 대표적인 트레이드 매물로 이름을 올렸다.

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특히 애틀란타 담당 기자인 마크 보우먼은 "김하성이 어떤 거래에서든 중심 조각(핵심 매물)이 되지는 않을 것"이라며 그의 떨어진 가치를 냉정하게 짚었다. 그러면서도 "하지만 김하성보다 마우리시오 두본과 호르헤 마테오가 유격수 포지션에서 더 나은 옵션으로 보인다"고 지적하며 현재 팀 내 경쟁에서 김하성이 완전히 밀려났음을 전했다.

그는 이어 "현재 애틀란타에는 김하성을 위한 자리가 없는 것처럼 느껴진다"며 트레이드를 통해 어떻게든 이득을 챙기는 것이 구단에 이로운 방향이라고 진단했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com