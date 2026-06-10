'물오른 타격감' 이우성, '12경기 연속 안타' 질주…개인 최다 타이

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. NC 이우성이 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] NC 다이노스 이우성(32)의 방망이가 식을 줄 모른다. 창원에서 불붙기 시작한 안타 행진이 고척돔까지 고스란히 이어지며 개인 통산 최다 연속 경기 안타 타이 기록을 완성했다.

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이우성은 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에 출전해 첫 타석부터 매서운 손맛을 봤다.

2회초 첫 번째 타석에서 상대 투수를 집요하게 물고 늘어지던 이우성은 정교한 배트 컨트롤로 좌익수 앞에 떨어지는 깨끗한 좌전 안타를 뽑아냈다.

10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 NC의 경기. 3회초 1사 1,3루 NC 박건우 희생타 때 3루 주자 박민우가 태그업 후 홈을 파고들고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.10/

이 안타로 이우성은 지난 달 28일 창원 한화 이글스전부터 시작된 연속 경기 안타 행진을 '12경기'로 늘리는 데 성공했다. 찬스와 주자 유무를 가리지 않고 매 경기 팀 타선의 징검다리 역할을 톡톡히 해내고 있는 셈이다.

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이번 12경기 연속 안타는 이우성 개인 커리어를 통틀어 최다 연속 경기 안타 타이 기록이다. 이우성이 12경기 연속 안타 고지를 밟은 것은 이번이 3번째다.

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종전 이우성의 12경기 연속 안타 기록은 모두 KIA 타이거즈 유니폼을 입고 뛰던 지난 2024시즌에 나왔다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com