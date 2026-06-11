'아! 사이영상 어렵네' 3자책 오타니 규정 이닝 못채우고 강판…박살난 LAD 불펜→승리마저 날아갔다

오타니 쇼헤이가 규정이닝을 채우지 못하고 강판됐다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 공식 성적으로 인정 받기 위한 규정 이닝을 채우지 못했다. 6⅔동안 6피안타 4실점(3자책) 3볼넷 6탈삼진을 기록하면서 사이영상에 도전하는 투수로서 아쉬운 모습을 보였다. 타석에서는 경기 막판 홈런을 쏘아올렸다.

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다저스는 11일(한국시각) 미국 펜실베니아주 피츠버그의 PNC 파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 8-9로 패배했다.

다저스의 선발 투수로는 오타니가 나섰다. 타선에는 오타니(지명타자)-앤디 파헤스(중견수)-프레디 프리먼(1루수)-무키 베츠(유격수)-맥스 먼시(3루수)-카일 터커(우익수)-라이언 워드(좌익수)-달튼 러싱(포수)-알렉스 프리랜드(2루수)가 선발 출장했다.

오타니는 피츠버그의 타선을 3회까지 무실점으로 막아냈다. 1회초 무사 주자 1·2루 기회를 허용했지만, 다음 3타자를 연달아 잡아내면서 실점 위기를 넘겼다. 2회에도 타일러 캘리한을 볼넷으로 내보낸 것 외에는 아웃카운트를 잘 채우면서 이닝을 보냈다. 3회에도 브라이언 레이놀즈를 몸에 맞는 볼로 내보냈지만 무실점으로 이닝을 막았다.

맥스 먼시. AP연합뉴스

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다저스 타선은 4회초 2점을 내면서 오타니를 지원했다. 맥스 먼시가 2사 주자 3루 상황에서 적시 2루타를 터뜨렸다. 이어진 타석에서 카일 터커가 안타를 때리면서 2루주자 먼시가 홈베이스를 밟았다.

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오타니는 4회말 흔들렸다. 2사 주자 없는 상황에서 캘리한에게 우측 담장을 넘기는 홈런을 얻어 맞았다. 다저스는 2-1로 아슬아슬한 리드를 가져갔다. 이후 오타니는 5회를 삼자범퇴로 해결했다. 6회에는 라이언 오헌에게 안타를 허용하긴 했지만, 닉 곤잘레스의 땅볼 상황에서 오헌을 잡아냈다. 이후 앤디 로드리게스가 병살타를 치면서 이닝을 마무리했다.

다저스는 6회 타선이 불을 뿜었다. 2사 주자 만루 상황에서 워드가 우측 담장을 넘기는 그랜드 슬램을 쏘아올렸다. 다저스가 6-1로 확실한 리드를 가져갔다.

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오타니는 7회에도 마운드에 올랐다. 이 이닝만 해결한다면 규정이닝을 채울 수 있는 상황이었다. 다저스는 이날 경기가 끝나면 68경기를 치른 상태고, 오타니는 올시즌 67이닝을 소화했기에 이번 이닝을 마무리하는게 중요했다.

AFP연합뉴스

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그러나 오타니의 바람은 이뤄지지 않았다. 브랜던 로우가 2사 주자 1·2루 3B0S 상황에서 오타니의 4구째인 시속 96.8마일의 포심 패스트볼을 타격해 2루타를 만들어냈다. 캘리한과 제이크 맹검이 홈으로 들어왔다. 스코어가 6-3까지 좁혀지면서 오타니는 마운드에서 내려와야 했다. 오타니 대신 불펜 알렉스 베시아가 올라갔지만, 레이놀즈의 땅볼성 타구를 3루수 먼시가 제대로 잡아내지 못하면서 2루에 있던 로우가 홈베이스를 밟았다. 다저스는 6-4로 바짝 추격당했다.

다저스는 불펜의 집중력이 떨어지면서 8회 역전을 허용했다. 불펜 투수 카일 허트가 연달아 볼넷을 내주더니 무사 주자1·2루 상황에서 캘리한에게 스리런 홈런을 맞았다. 다저스 마운드에 잭 드레이어가 올라왔지만, 스펜서 호르비츠가 곧바로 투런 홈런을 쏘아 올렸다. 다저스가 6-9까지 끌려갔다.

9회초 오타니가 해결사로 나섰다. 1사 주자 1루 상황에서 오타니는 상대 투수 그레고리 소토의 초구를 공략해 투런 홈런을 때렸다. 다저스가 8-9로 피츠버그를 바짝 추격했다. 그러나 후속타가 나오지 않으면서 다저스가 피츠버그에게 1점차 패배를 당했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com