[오피셜] 추성훈, 14일 고척돔 뜬다…키움·한화전 시구자 선정

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 전 이종격투기 선수이자 방송인 추성훈이 고척스카이돔에 출격한다.

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키움 히어로즈는 "14일 오후 2시 서울 고척스카이돔에서 열리는 한화이글스와의 경기에서 '맥스컷 파트너데이' 행사를 진행한다"고 밝혔다.

추성훈은 맥스컷의 모델을 맡고 있어 시구가 성사된 것으로 알려졌다. 추성훈은 "키움 히어로즈의 경기에 시구자로 인사드리게 돼 매우 기쁘다. 키움과 맥스컷이 함께 좋은 시너지를 만들어나가길 바라며 키움의 승리를 위해 진심으로 응원하겠다"고 소감을 전했다.

사진제공=키움 히어로즈

한편 키움은 맥스컷 파트너데이를 맞아 장외 보행광장에서는 벨크로 피칭존과 포토부스를 운영한다. 피칭존에서는 참가자가 공을 던져 목표물 중앙에 명중할 경우 맥스컷 프로 크롬을 선물로 제공한다.

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경기장을 찾은 관중 선착순 5000명에게는 부채를 증정한다. 이닝 이벤트에서는 사인 유니폼과 사인볼 등 푸짐한 경품을 선물한다. 경기 중에는 맥스컷 인플루언서와 키움 응원단이 합동 응원을 펼친다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com