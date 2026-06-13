진짜 '161km' 괴물 투수 등장, LG 트윈스 2년 연속 우승 퍼즐 완성하나... 믿을 수 없는 광속구 투수 등장[잠실현장]

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 리오스. 롯데 전민재 상대 161km 강속구를 뿌린 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 전광판에 찍힌 '161km'. LG 트윈스 새로운 외국인 투수가 믿을 수 없는 광속구를 선보였다.

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 주말 3연전 두 번째 경기. LG가 롯데를 상대로 승리하며 전날 패배르 설욕했다. LG는 롯데에 5대 3으로 승리했다.

LG 트윈스 새로운 외국인 투수 약셀 리오스가 2이닝 무실점 투구를 펼치며 KBO리그 두 번째 등판에서도 완벽한 모습을 보였다.

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리오스는 6회초 팀의 4번째 투수로 마운드에 올랐다. LG가 5-2로 앞선 6회 마운드에 오른 리오스는 첫 타자 롯데 레이예스를 7구 끝에 좌익수 뜬공으로 처리했다.

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다음 타자 나승엽은 2구 만에 158㎞ 패스트볼로 2루 뜬공 처리. 최고 구속은 세 번째 타자 전민재 타석에 나왔다. 초구에 161㎞가 잠실구장 전광판에 찍혔다. 전민재는 1루 파울플라이로 물러났다. 리오스는 6회초 롯데의 3, 4, 5번 타자를 10구 만에 깔끔하게 처리했다.

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 6회 마운드에 올라 투구하는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 전광판에 찍힌 LG 리오스 '161km' 강속구. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

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리오스는 7회에도 마운드에 올라 또다시 삼자범퇴로 막았다. 첫 타자 전준우 140㎞ 슬라이더로 루킹 삼진, 손호영 1루 파울플라이, 유강남을 143㎞ 슬라이더로 헛스윙 삼진 처리했다.

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KBO리그 두 번째 등판이었던 LG 리오스는 2이닝 무실점 삼진 2개를 잡아냈다. 최고 구속은 무려 161km. 투구 수도 2이닝 22개밖에 되지 않았다. 리오스의 광속구에 롯데 타자들은 속수무책이었다.

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 최고 구속 161km를 뿌린 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

13일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 7회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 리오스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.13/

약속된 2이닝 투구를 모두 마치고 7회 마운드를 내려오며 리오스는 하늘을 가리키며 두 손을 번쩍 들어 보이는 세리머니를 펼쳤다. 기존 외인 투수 요니 치리노스의 세리머니와 똑같았다. 하지만, LG 팬들은 리오스의 강렬함에 벌써 치리노스의 이름은 잊혀 가는 듯 보인다.