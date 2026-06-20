'김재환 드디어 터졌다!' 첫 타석 투런 홈런 → 두번째 타석 만루 홈런[창원 현장]

SSG 김재환. 스포츠조선 DB

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[창원=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스 김재환이 연타석 홈런을 터뜨렸다.

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김재환은 20일 창원 NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 원정 경기에서 4번-지명타자로 선발 출전했다. 이날 경기 전까지 최근 10경기에서 1할6푼1리, 시즌 타율도 1할9푼1리로 타격감이 좀처럼 살아나지 않고 있던 김재환이다. 경기당 안타 1개씩은 꾸준히 나오지만, 김재환에게 가장 기대하는 시원한 대포가 터지지 않았다.

시즌 8개의 홈런을 터뜨렸던 그는 지난 6월 2일이 가장 마지막 홈런이었다.

그런데 NC전에서 몰아치기로 연타석포를 쏘아올렸다. 1회초 SSG가 2사 3루 찬스를 맞이했고, NC 선발 투수 김준원을 상대해 2구째 150km 직구를 통타해 가운데 담장을 그대로 넘기는 비거리 125m 투런 홈런을 터뜨렸다. 이 홈런으로 SSG는 2-0 선취점을 뽑았다.

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다음 타석에서도 또 홈런이 터졌다. 3회초 SSG는 박성한~정준재~기예르모 에레디아까지 3타자 연속 볼넷을 얻어 걸어나가면서 무사 만루 빅찬스를 맞이했다. NC 벤치는 김준원을 내리고 투수 최성영을 마운드에 올렸다.

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좌완 최성영을 상대한 김재환은 초구 높은 슬라이더를 지켜봤고, 2구째 슬라이더에 헛스윙을 했다. NC 배터리는 헛스윙을 노리며 똑같은 코스로 3구째도 슬라이더를 택했다. 그런데 이번에는 속지 않았다. 변화구를 노려친 김재환이 우중간 담장을 크게 넘기는 만루 홈런을 쏘아올렸다. SSG는 3회초에 김재환의 홈런 두방으로 6-0 리드를 잡았다.

시즌 9호, 10호 홈런이 순식간에 나왔다. 김재환은 KBO 역대 15번째로 11시즌 연속 두자릿수 홈런 대기록도 이어가게 됐다.

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창원=나유리 기자 youll@sportschosun.com