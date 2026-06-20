조혜련, 장례식장 섭외 쇄도에 고민 “축복 공연해 달라고 연락 와”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 조혜련이 최근 장례식장에서 공연 요청을 받은 사연을 공개해 눈길을 끌었다.

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20일 공개된 채널 '뜬뜬'에는 '누나들은 핑계고'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 조혜련은 자신이 보유한 노래가 10곡이 넘는다며 꾸준한 음악 활동을 이어가고 있다고 밝혔다. 이에 이경실은 "나중에 가요무대에도 나갈 것 같다"고 농담을 건네 웃음을 자아냈다. 조혜련 역시 촬영 이후 결혼식 축가 일정이 예정돼 있다고 전하며 남다른 인기를 입증했다.

대화 도중 유재석은 조혜련의 대표곡 '아나까나'를 언급하며 "처음 나왔을 당시에는 방송 심의 문제로 전파를 타지 못했던 기억이 난다"고 회상했다. 이에 이경실도 "우리끼리도 민망해했던 시절이 있었다"고 거들어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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조혜련은 최근 예상치 못한 곳에서 섭외 문의를 받고 있다고 털어놨다. 그는 "얼마 전 홍현희가 방송에서 어머니 장례식 당시 있었던 일을 이야기했다"며 말문을 열었다.

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조혜련에 따르면 당시 큰 슬픔에 빠져 있던 홍현희를 위로하기 위해 "천국으로 가시는 길 축복해"라며 직접 노래를 불렀고, 이 일화가 방송을 통해 알려진 뒤 장례식장에서 노래를 불러 달라는 요청이 들어오기 시작했다는 것.

그는 "그렇게 장례식장에서도 섭외가 온다. 몇 군데에서 축복해 달라고 연락이 왔다"며 "아직 공연을 하지는 않았는데 응해야 할지 고민이 많다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

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이를 들은 이경실은 "건강하게 오래오래 사시다 가는 경우가 있지 않나. 누가 봐도 이 장례식은 '참 잘 보내드리고 싶다'고 하는 그런데서 섭외를 한 거였을 것"이라고 말했다.

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tokkig@sportschosun.com