멕시코 방송 '조롱' "김승규, 당신은 이제 멕시코 국민 영웅입니다"

출처=TNT스포츠 SNS

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 김승규가 이기혁과 부딪히며 공을 놓치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 윤진만 기자]한 멕시코 방송이 멕시코와의 일전에서 실수를 범한 대한민국 수문장 김승규(FC도쿄)를 '조롱'했다.

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스포츠방송 'TNT스포츠'의 멕시코판은 20일(한국시각) 팟캐스트 방송에서 김승규를 멕시코의 '국민 영웅'이라고 칭했다.

팟캐스트를 소개한 SNS 게시글에도 "우리는 당신을 매우 사랑합니다(iTE QUEREMOS MUCHO)"라고 적었다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에서 선취골 허용한 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

김승규는 19일 멕시코 사포판 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0-0 팽팽하던 후반 5분 한국 진영 페널티지역 가운데 지점에서 높이 뜬 공을 처리하고자 골문을 비우고 달려나왔다. 점프 후 두 팔을 뻗어 공을 잡으려 했으나, 앞에 있는 수비수 이기혁(강원)과 커뮤니케이션 미스로 뒤엉키면서 공을 잡았다 놓쳤다. 이를 루이스 로모(과달라하라)가 빈 골문을 향해 밀어넣었다. 한국은 0대1로 졌다.

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김승규는 "골키퍼란 포지션이 대체로 잘했다고 해도 실점을 하면 결과가 안 좋아지고 좋지 않은 평가를 받는다. 조금 더 집중을 했어야 했는데, 그러질 못해 이런 결과가 나왔다"라고 아쉬워했다.

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실점 상황에 대해선 "공이 높이 뜬 상황에서 (공 주변에)우리 선수밖에 없다고 판단했다. 안전하게 나가서 잡으려고 했는데 결과적으로 그렇게 됐다"라고 한숨을 내쉬었다.

이영표 KBS 축구해설위원은 "커뮤니케이션 미스로 실점한 장면을 빼고 우리 대표팀이 멕시코를 상대로 아주 좋은 경기를 했다"라고 평했다.

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1승 1패 승점 3점을 기록한 축구대표팀은 25일 대망의 남아프리카공화국전을 치르러 멕시코 몬테레이로 떠난다. 비기기만 해도 조 2위로 32강에 오른다. 3위권인 체코, 남아프리카공화국(이상 승점 1)과 승점 2점차가 나는데다 1차전 승리 제물이 돼준 체코에 승자승에서 앞섰다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com