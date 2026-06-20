김진경, 월드컵 떠난 ♥김승규 없이 '홀로 출산'…"12시간 진통"

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[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 김진경이 남편 김승규 없이 출산에 나선 과정을 공개했다.

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19일 유튜브 채널 '참진경'에는 '드디어 달밤이 방 뺍니다! 참진경 출산 브이로그 | 달밤아 환영해'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에는 첫 아이 출산을 앞둔 김진경의 긴장감 넘치는 하루가 담겼다.

당시 남편인 축구선수 김승규는 월드컵 출전 일정으로 멕시코에 머물고 있어 출산 현장을 함께하지 못했다.

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출산을 앞둔 김진경은 "오전 5시부터 촉진제를 넣고 달밤이를 밀어내기 시작한다고 해서 일찍 자고 준비하려고 한다"고 말했다.

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하지만 시간이 지나며 진통은 점점 심해졌다. 김진경은 "10분 간격으로 진통이 오고 있다. 생리통 심할 때 느낌인데 허리가 너무 아프다"고 토로했다.

이후 통증이 더욱 강해지면서 제대로 눕지도 못한 채 몸을 뒤척였고, 결국 분만실로 이동해 무통주사를 맞았다.

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김진경은 "최대한 늦게 맞으려고 했는데 이제 못 기다리겠다"며 "무통을 두 배로 맞았다"고 털어놨다.

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이어 "진통을 12시간 정도 한 것 같다"며 "무통을 맞고 나서는 힘주기가 쉽지 않아 아기를 밀어내는 데 시간이 오래 걸렸다"고 당시를 떠올렸다.

오랜 진통 끝에 김진경은 지난 6월 4일 오후 2시 5분 건강하게 딸을 품에 안았다.

갓 태어난 아이를 본 김진경의 어머니는 "눈매나 코는 진경이보다는 아빠를 닮은 것 같다"고 말했고, 가족들은 새 생명의 탄생을 함께 축하했다.

한편 김진경은 지난해 축구 국가대표 골키퍼 김승규와 결혼했으며, 최근 딸 출산 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

narusi@sportschosun.com